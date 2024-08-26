高雄知名麵店燒毀！竟有人給3星「沒營業」　業者傻眼：都燒起來了

▲高雄知名瓊姐車仔麵火災，店面燒成一片焦黑。（圖／翻攝記者爆料網）

圖、文／CTWANT

高雄三民大昌路、大裕路口25日下午發生火災，疑市場攤商瓦斯桶釀禍，波及「港式瓊姐車仔麵」，店面整個被燒毀無法營業，怎料有網友在Google評論給3星，留言「沒有營業」。對此，店家說，「都燒起來了，怎麼營業」。

「瓊姐車仔麵」26日凌晨在臉書發文，「店倒了沒關係，但我看到我媽這樣，我也很心痛，這是一手一腳都是我們自己建立」，他們只想把香港美食帶來台灣，雖然偶爾味道跑掉，偶爾做錯事，「但很感謝大家一直對瓊姐的支持跟包容，瓊姐需要休息了 暫時先跟大家下台一鞠躬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，「瓊姐車仔麵」除了賣香港車仔麵，還有賣咖哩魚蛋、鮑汁鳳爪等點心，營時間為晚上5點到凌晨1點，是不少當地人的宵夜首選，Google也有4.5星。怎料，在火災發生後，有人在Google留3星，寫「沒有營業」。業者嘆，「都燒起來了，怎麼營業，還給3星是怎麼了」。

此外，也有人給1星說，「室內溫度300多，好熱」、「麵太熟」、「服務員很熱情就像一把火」。不過還是暖心客人說，「還沒來得及品嚐就遭受祝融之災，希望老闆撐住！等你們重新開業 一定去捧場補償你們的損失」。

延伸閱讀

▸ 他交友軟體認識妹…約會她超主動怕被騙 一票人大讚：不知自己帥

▸ 女兒和爸爸吵架…怒將「客人餐點加料」 網見原因大支持：多來一點

▸ 爸正妹女友外遇叔叔…床上激戰被抓包 她傻眼：以為劇情只出現8點檔