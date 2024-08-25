他批黑神話悟空是糞作「結果大翻車」　網看傻：真的吐血

▲《黑神話：悟空》賣出破1000萬套。（圖／翻攝自微博）



網搜小組／劉維榛報導

大陸遊戲《黑神話：悟空》才上線幾天銷量破千萬套，至少進帳119億台幣。而擁有5.5萬人追蹤的粉專「名為變態的神父」直批是糞作，劇本基本上是0分，整個遊戲的內容調性都有問題，「建議台灣的朋友不用浪費時間！」文章曝光後，反被網友抓包，將西遊記作者誤植為施耐庵，「連作者都搞錯還在這邊大談？」

粉專「名為變態的神父」指出，黑悟空的確是糞作無誤，且劇本基本上是0分，可以說根本沒完成，整個遊戲的內容調性都有問題，更強調充斥各種陰謀論，「有點把佛教道教都給抹黑的味道，別說是弘揚中國文化，恐怕連原著都會直搖頭，因為根本是在亂改，施耐庵（應為吳承恩，粉專事後有更新）應該會吐血而亡。」

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對此，「名為變態的神父」建議，台灣的朋友不用浪費時間，玩了會懷疑自己不知道在玩什麼，怎麼內容跟外頭洗的風向完全不一樣，開始懷疑世界。

文章曝光後，網友紛紛傻眼抓包，「吳承恩吧，施耐庵是水滸傳作者」、「明明是JK羅琳寫的，作者都可以搞錯？」「吳承恩看到自己作品變成施耐庵寫的，才會吐血而亡吧」、「連作者都搞錯還在這邊大談」、「難怪你會覺得劇情跟屎一樣，你看的西遊記是施耐庵寫的阿」、「要討論文化底蘊之前，是不是先學著不要搞錯作者比較好」。

「名為變態的神父」也急著修正道歉，「被一群科大的酸沒讀書，這經驗真的滿特別的，這神父昨天寫文寫太晚，不小心寫錯了，犯這種錯誤我自己也滿想笑的，在此向吳承恩致個歉，西遊記的作者的確是吳承恩沒錯。」