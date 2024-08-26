賴清德執政100天3場演說「定錨兩岸論述」　辨明敵我團結台灣

▲總統賴清德至金門主持「八二三砲戰66周年紀念典禮」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日將上任滿100天，有關他的兩岸論述，回顧過去100天，他用了3場演說定錨。首先，是520就職演說，奠定兩岸基本立場；第二是陸軍官校百年校慶的談話，確立真偽黃埔，正統辨明敵我；第三則是八二三砲戰演說，以「團結」主軸畫出最大同心圓。

首先，在520就職典禮上，賴清德的兩岸論述，重申將秉持「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」；立場上向中方釋出善意，拋出橄欖枝直言「重啟雙邊對等觀光旅遊」、「學位生來台就學」，喊話要與中國「一起追求和平共榮」，另一方面，則堅守「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」態度，兩岸論述與態度奠基於此，在善意溝通下堅守立場，務實中保持彈性與韌性。

此外，在對內的層面上，賴清德以「團結」為主軸，以「全體國人不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人」、「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，不難看出，賴清德要以最大公約數團結台灣社會。



第二場演說，是在陸軍官校百年校慶談話。由於北京當局同時也在爭奪黃埔軍校話語權，賴清德則喊出「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」，是在中華民國與中華人民共和國互不隸屬前提下，奠定陸軍官校的正統性，強調中華民國政府的正當性，並以「中華民國」團結台灣社會與我國國軍。



另外，對於部分退休將領選擇赴中國參加黃埔百年校慶，賴清德也言明，「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰的，是真陸官，沒有這份雄心壯志的，就是假黃埔」，定錨黃埔真偽、辨明敵我。



第三則是八二三的談話，賴清德點破「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」，強調「不分地域、不分族群，軍民團結共同保護台澎金馬、捍衛中華民國」。從國人、軍人到不分族群、地域的軍民合作，賴清德以「團結」為主軸，畫出一個台灣社會最大同心圓。

▼總統賴清德至金門主持「八二三砲戰66周年紀念典禮」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



對於賴清德的三場演說，兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠指出，賴清德在言說上非常直白，以「直面直承」方式面對問題。賴怡忠分析，仔細探究脈絡，不難發現賴清德談話內容不斷加強鋪陳與完整三大方向論述。



第一，台澎金馬同島一命，以金門823致詞為例，賴怡忠認為，賴清德傳達一項重要訊息，「台灣絕對不會放棄金門」、「金門就是台灣共同生命體的最前線」，訴諸團結，更強調「台澎金馬，同島一命」精神。



第二是去除國共內戰框架，「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」賴怡忠分析，賴清德直白點破中國對台灣的意圖，與民進黨或是領導人是誰毫無關聯，且賴清德選擇在金門談這段話，用意可能包括：強調台灣民主化後「早已脫離國共內戰史觀」、「金門戰役也並非國共內戰的延伸」，因此根據國共內戰出現的九二共識與和平協議，不適用現行兩岸關係；將台灣兩岸論述破除「國共內戰框架」，同時拉高於藍綠之外，以整個國家格局進行定錨。

他強調，以及去除國共內戰框架，賴清德要讓台灣社會理解，不再執著舊的史觀，並且認識到台灣備受全世界重視，台海問題並非只是台灣與中國的問題，而是全世界共同面臨的挑戰，台灣絕非獨自面對。



第三，台灣站在捍衛世界民主、對抗獨裁最前線，賴怡忠表示，這是賴清德的外交策略、也是兩岸論述，將台海議題從過去國共內戰架構中解放出來，「回歸到這是民主和獨裁價值體系上的對壘，以及國際上共同要關注的狀況」。這同時彰顯台灣位於對抗獨裁最前線，如何實際擔負起捍衛全世界民主體制的責任，切實團結國際社會共同應對中國議題，是台灣重要課題。