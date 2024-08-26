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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢從哪來？林延鳳：柯文哲5月花4300萬　全額買逾48坪「立院附近商辦」

▲▼ 林延鳳記者會「踢爆！柯文哲回應看房爭議，滿口謊言」。（圖／記者袁茵攝）

▲林延鳳踢爆，柯文哲早在今年5月就買了位於立院附近4300萬元的房。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續延燒，妻子陳佩琪則爆出涉嫌用人頭開公司爭議，近期又被揭露到處去看房，包括立院附近上看1.2億豪宅，引發爭議。民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，柯文哲早在今年5月10日就以本人名義，以4300萬元買下立法院附近的48.76坪商辦，質疑柯的錢從哪來？

林延鳳26日召開記者會，指出柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元購入位於台北市中正區林森南路10號3樓的48.76坪商辦，根據第二類戶籍謄本比對，所有權人就是柯文哲本人，且該謄本上無「他項權利部」，顯見是在無任何貸款的情況下購入；經查其信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款，代表柯文哲就是以4300萬元現金購入該處。

林延鳳提及，但對比柯文哲2023年11月20日財產申報，兩夫婦存款僅2464萬元，質疑就算柯氏夫妻有免予申報99萬9999元現金上限（100萬元以上即應申報），或者把95.4萬元基金全賣掉，都不夠買；且柯文哲買了一處商辦還不夠，陳佩琪還要繼續去看1.2億元豪宅，不僅坐實過往爆料人士指控陳看房「不只一戶」是真的，更證明柯氏夫婦實質上所控制檯面下資金「超乎外界想像」，恐達數億元之譜。

關於柯文哲購入的這棟位在中正區「林森濟南路口」的濟南大樓，林延鳳指出，此處與立法院僅200公尺遠，和陳佩琪7月看過的「元利群英」1.2億豪宅更僅距140公尺，三者都是位在濟南路一段同側「厝邊」，與位於杭州南路一段的民眾黨中央黨部也只要450公尺，步行10分鐘內即可到達，非常符合柯氏夫妻之「需求」。

▲▼ 林延鳳記者會「踢爆！柯文哲回應看房爭議，滿口謊言」。（圖／記者袁茵攝）

林延鳳說，無論是誰出面買房，柯文哲不可能不知道，因此陳佩琪拋出「臨沂街八卦陣」恐怕只是擾亂視線之煙霧彈，柯氏夫妻鎖定區域，不論是為了「兒子娶妻房」還是「四代同堂房」，仍鍾情於立法院周邊豪宅，只為柯家能就近「指揮黨政」還能住得舒服，但這種異於「哭窮人設」的「豪邁花錢法」，以及不足為外人道之「生財方式」，簡直令人側目。

至於現金買房的錢從哪來？林延鳳列出了3種可能，分別是「非法挪用政治獻金」、「選舉補助款」，以及「來路不明資金」，假設是非法挪用政治獻金，民眾黨在今年4月8日被監察院告知帳務有問題，隔月10日柯文哲就掏錢買房，6天後5月16日陳佩琪更以其子柯傅堯名義，在黨部開設人頭公司「智堯科技」，然後繼續在中正區一帶不停找人帶看億元豪宅標的，再加上「木可公關」於競選期間「黨庫通私庫」、競選宣傳品和活動經費過高之爭議屢遭踢爆，令人不寒而慄。

若是使用「選舉補助款」，林延鳳分析，柯文哲今年1月承諾將1.1億元選舉補助款捐給黨、全台走訪，或做公益使用，此舉形同讓承諾破功，民眾黨發言人戴于文6月23日對網媒回應「黨部搬遷」議題時，曾證實中央黨部將搬至台玻大樓，但那時柯文哲早已購入濟南大樓商辦，顯見該物件根本沒被列入黨部整體辦公空間規劃之中，若柯要「硬凹」成黨部使用，非常牽強，且該物件為柯文哲名下財產，並非捐給民眾黨的「黨產」。

第三可能是「來路不明資金」，林延鳳稱，柯文哲8月24日被問及1.2億豪宅一事時曾說「我也不用裝窮，我們本來就買得起」，並細數把現有住宅和柯傅堯杭州南路房子賣掉後足以支出，但相關證據顯示，柯在「沒賣原有房子」、「原有房子未有借貸」時，仍能無貸款購買4300萬商辦，且該價格還超過柯氏夫妻競選期間財產申報之存款總和，這樣的金流狀況正常嗎？難道檢調不該查嗎？

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