綠委爆第三方機構有端木正　民眾黨曝組織圖：質疑會計師公會公正性？

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，民眾黨指控會計師端木正自行調節，因此將對方開除黨籍，並發函請會計師公會做第三方查核；但民進黨立委林俊憲24日質疑，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長就是端木正。民眾黨發言人吳怡萱回應，查閱台北市會計師公會組織圖，裡面一共有11個委員會，端木只是其中一個委員會的執行長，並反問林俊憲「你是質疑台北市會計師公會的公正性嗎？」

針對民眾黨要找會計師公會進行第三方簽證查核，但林俊憲質疑審計委員會執行長就是端木正？吳怡萱25日下午於民眾黨中央黨部受訪時回應，「我想滿遺憾的，看到國家的立法委員竟然要配合側翼粉專做新聞，然後誤導社會大眾風向。」

「我相信林俊憲應該不是質疑台北市會計師公會的公正性吧？」吳怡萱提及，還是相信台北市會計師公會輪調制度，以及針對第三方簽證給予專業的指教跟評估。

吳怡萱指出，民眾黨有查閱台北市會計師公會組織圖，組織圖裡面有11個委員會，端木正只是其中一個委員會的執行長，「我們還是回到那句話，請問林俊憲是質疑台北市會計師公會的公正性嗎？」

媒體追問，會不會請台北市會計師公會讓端木正自行迴避？吳怡萱說，對方有其專業評估，這部分不需要民眾黨建議，尊重北市會計師公會的做法。