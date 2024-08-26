國民黨再度逆轉勝！賣舊黨部大樓遭追徵11億　黨產會處分被撤銷

▲國民黨賣中央黨部舊大樓給張榮發基金會，遭黨產會列為不當黨產追徵11億餘元，國民黨更一審逆轉勝訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨2006年將北市中山南路的中央黨部舊大樓賣給張榮發基金會，但被不當黨產處理委員會認定原址為國民黨取得的不當黨產，因已出售無法取回，黨產會2018年處分追徵國民黨11億餘元，國民黨提告對抗，台北高等行政法院更一審今（26日）逆轉改判國民黨勝訴，可上訴。

這是國民黨繼大孝大樓被黨產會追徵7.8億餘元逆轉勝訴後，於黨產事件再度扳回一城。更一審判決理由指出，黨產會本件處分追徵時，國民黨中央黨部原址已出售，並依法向黨產會申報，因此本件應依《黨產條例》第5條，查明國民黨若真的「以無償或交易時顯不相當之對價」取得舊黨部大樓原址房地，才能「推定為」不當黨產。

更一審認為，黨產會本件處分書記載，國民黨是在1990年購買原址土地與建物，其中地價由財政部依1989年度國有土地地價區段加成計算標準表，以當時1989年7月土地公告現值每平方公尺5萬1770元，加計2成共3億7404萬餘元，建物價格依台北市稅捐稽徵單位查估為307萬餘元。

更一審指出，國民黨當年實付共3億7712萬餘元取得原址房地，尚非恣意壓低價格，難認構成「顯不相當對價」，但黨產會僅一再強調並非「推定為」不當黨產，而是處分追徵時已充分調查、認定國民黨以違反政黨本質及悖於民主法治方式，外加「以不相當對價」取得，故依《黨產條例》第4條、第6條認定為不當黨產。

不過更一審指出，黨產會無法舉證國民黨當年購買中央黨部原址房地，是以「交易時顯不相當之對價」取得，也沒提出追繳財產金額的其他依據，因此判決撤銷黨產會本件追徵處分，可上訴。

本件所指房地現址門牌為台北市中正區中山南路11號，國民黨1990年6月購買後，1993年4月拆除原建物，1998年改建大樓做為國民黨中央黨部，2006年3月以23億元將全棟賣給張榮發基金會，做為長榮海事博物館、辦公室與國際會議廳等用途至今。

國民黨於《黨產條例》2016年8月施行後1年內，依法向黨產會申報這項財產，黨產會2018年5月召開聽證會調查後，同年7月決議本件房地是國民黨取得的不當黨產，因已出售無法取回，據此處分從國民黨其他財產追徵11.39億元。

國民黨不服，提起行政訴訟對抗黨產會，北高行一審認為國民黨從1967年向國有財產署借用原址、1983年訂約承租，到1990年購買的整體過程，形式雖合法，但與當時國有財產相關法令多有不符，已違反自由民主憲政秩序價值，判國民黨敗訴。

上訴後，最高行政法院認為一審未查明其他事項加以釐清，包括國民黨支付3.7億元購買是否構成「交易時顯不相當之對價」，就認定本件房地屬於國民黨取得的不當黨產，理由有所欠缺，發回北高行更一審重新調查。