男子街頭「放生上百隻蟑螂」！遭制止稱「家裡抓的」：不忍殺生

▲ 男子在人來人往的街頭「放生」上百隻蟑螂。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸吉林街頭出現噁心一幕！一名中年男子從提著的塑膠袋裡，取出一個個裝滿蟑螂的容器，將其倒在乾涸的噴泉池內「就地放生」，數量達上百隻，當時一旁女子見狀後，連忙上前制止，然而男子卻以「不忍殺生」為由，堅持要在此放生從家中抓到的上百隻蟑螂。

綜合陸媒報導，此事發生在吉林市松原路段，8月22日一名中年男子提著塑膠袋，並從袋子裡取出多個裝滿蟑螂的容器，將其傾倒在路邊一處乾涸的噴泉池內，現場吸引了路人目光。據目擊者稱，該男子此次至少放生了上百隻蟑螂，且其手邊還放有多個裝滿蟑螂的容器。

當時旁邊有名女子見狀後，連忙上前制止，然而男子卻以「不忍殺生」為由，堅持要在此放生家中的蟑螂，在女士的勸說下，男子解釋「我這是在家抓的蟑螂，樓下是飯店，牠們都跑我家來了，我實在不忍心動手，所以想著還是放生比較好。」

相關新聞引發網友批評，「這麼想做功德，放在自己家裡養著啊」、「蟑螂是很多病毒菌體的載體，可以通過很多管道傳播給人體，這就是生化武器」、「把他抓起來，現在是有組織的在投毒啊」、「這不算危害公共安全嗎」。

還有人網友對此放生行為表示質疑，認為一般家庭根本不可能捕捉到這麼多蟑螂，該男子使用的捕捉容器也頗為專業，且選擇在人流密集的地方放生蟑螂「這明顯就是有組織、有預謀的惡意破壞！」

對此，專家表示，蟑螂屬於危害公共衛生的害蟲，是多種傳染病的載體，其大量出現很可能導致疾病傳播，若蟑螂進入飲食場所，更會直接影響食品衛生安全，所以類似放生行為並不符合「不殺生」的初衷。

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