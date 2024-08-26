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喝芝麻凍咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰　鶴茶樓緊急道歉

▲▼鶴茶樓,小強,蟑螂,茶凍。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲有民眾購買鶴茶樓的飲料，結果咬到小強，還在嘴裡爆漿。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子25日到手搖飲店「鶴茶樓」購買飲料，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知道吃的竟是蟑螂，嚇得他上網爆料。對此，鶴茶樓緊急發聲明稿回應，對於受影響的顧客，已經主動聯繫、積極處理，會盡最大的努力去跟顧客溝通、取得共識，並配合政府部門調查。

這名男子在「爆料公社二社」表示，他25日到鶴茶樓飲料店消費，購買了一杯有芝麻凍的奶茶，飲用的過程中，發現嘴裡有脆脆的口感，因此相當好奇內容物是什麼。

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沒想到，拆開杯子的封膜，男子才發現，杯底竟然有好幾隻蟑螂，且他還「咬到一隻爆漿」，氣得他上網爆料。

噁心的事件掀起大量討論，不少網友對此驚喊，「要吐了，好噁爛，X的害我不敢喝加料」、「好噁我的媽啊啊啊啊」、「這真他X的噁爛」、「還好我都自帶透明環保杯，這加料喝到快完真的會想嘔」、「現在買手搖飲回來都要先過濾…。」

▲▼鶴茶樓,小強,蟑螂,茶凍。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲▼鶴茶樓,小強,蟑螂,茶凍。（圖／翻攝臉書／鶴茶樓 鶴頂紅茶商店 / Hechalou Tea）

▲有民眾購買鶴茶樓的飲料，結果咬到小強，還在嘴裡爆漿。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

對此，鶴茶樓在臉書上發布公告，有顧客消費後在飲品內發現異物，總部對此深表歉意，也對於給顧客帶來不便一事深感抱歉。

鶴茶樓表示，他們一直以來對於檢驗、食品安全及衛生標準有嚴格要求，針對此事件，經過督導緊急了解，確認該店家有定期做消毒，他們也會立即展開內部調查，針對分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似事件再度發生。

▲▼鶴茶樓,小強,蟑螂,茶凍。（圖／翻攝臉書／鶴茶樓 鶴頂紅茶商店 / Hechalou Tea）

▲鶴茶樓對此發布聲明致歉。（圖／翻攝臉書／鶴茶樓 鶴頂紅茶商店 / Hechalou Tea）

鶴茶樓說，目前已要求該門市26日公休一天，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。此外，他們相當關心顧客的身心狀況，對於受影響的顧客，已主動聯繫、積極處理中，接下來會盡最大的努力跟顧客溝通，並取得最好的共識，妥善將事件解決。

此外，鶴茶樓也說，會全力配合政府等相關部門調查，並承擔應有的責任。未來會更加努力，確保每位顧客能享受到安心愉快的消費體驗。

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鶴茶樓蟑螂芝麻凍

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