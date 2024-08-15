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請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

▲▼賓館,旅館,酒店,客房,開房間。（圖／取自Pixabay）

▲原PO請外送員抓蟑螂。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

夏日炎炎，氣溫升高，正是蟑螂等害蟲活躍的季節，就有一名網友表示，獨自一人在家吃飯，聽到有垃圾袋被風吹動，轉頭一看，居然有一隻大蟑螂，而且還是會飛的蟑螂，原PO靈機一動，點外送飲料，請外送員幫忙打蟑螂，送一杯飲料額外再給100元小費，英勇的外送員居然徒手拿衛生紙把蟑螂抓下。

有網友在Threads發文，分享哥哥在家遇到蟑螂的故事，吃飯吃到一半，突然聽到垃圾袋被風吹過的聲音，下意識轉頭，就看到一隻「大嘎抓（蟑螂）」，但女友去上班了，家裡剩他一個人，只好自立自強，拿著清潔噴霧和拖鞋，打算跟蟑螂來一場決鬥，「結果牠直接給我消失」。

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他突然想到，可以求救外送員幫忙打蟑螂，點了一杯飲料，並且備註「可以幫我打蟑螂嗎？會飛！急，打完給100元，飲料也給你喝」，外送員接單後，僅在訊息中回了「？！」就到現場了。哥哥也更新後續，外送員戴著安全帽進家裡，手捏著衛生紙走向窗簾，徒手抓下會飛的蟑螂，只花了3秒就搞定，相當快速又帥氣。

貼文曝光，網友笑翻，「我覺得這是一個市場，真的需要殺蟑螂外送員」、「我家隔壁分租給幾個大學女生，有天其中一位女學生來我家按鈴請求支援，我爸就抱著我家紅貴賓去消滅蟑螂」、「xx（外送員名）是神！是電！是光！是唯一的神話」、「會飛給100太少啦，最少也500元，大部分是1000元」、「可以嫁了，他在你最需要的時候出現」、「如果我媽願意賺這個錢，已經是大富婆了」、「會打蟑螂在是不是可以列在擇偶加分題中了」、「是神吧，太扯了，他就這樣默默抓欸」。

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