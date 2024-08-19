下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

▲王男的腸道內壁上附著大大小小40顆息肉。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

圖、文／CTWANT

大陸一名王姓男子加班後經常吃宵夜，由於擔心身體出狀況，因此去做檢查，結果發現竟有40顆息肉。醫生提醒，雖然增生性息肉在大多數情況下並不會引起明顯症狀，通常也不會「變壞」，但數年後，部分增生性息肉也會有發展成腺瘤的可能，走上癌症的道路，因此還是要特別注意。

根據陸媒《福建衛生報》報導，35歲王男是工作狂，幾乎每天都下班，而下班後免不了一頓宵夜犒賞自己，常吃燒烤、啤酒；由於他擔心這樣的作息會讓身體出狀況，因此決定去杭州市臨平區中醫院做腸鏡檢查，結果發現40顆息肉。

醫生邊處理邊搖頭，「30多歲，怎麼長這麼多？」醫生透露，王男的腸道內壁上附著大大小小40顆息肉，處理了一個多小時才摘除乾淨，所幸經過檢查，都是腸道內壁上的良性生長物。

醫生表示，雖然增生性息肉在大多數情況下並不會引起明顯症狀，通常也不會「變壞」，但數年後，部分增生性息肉也會有發展成腺瘤的可能，走上癌症的道路，所以長過增生性息肉後，要多多關愛你的腸道，遵照醫囑，定期腸道檢查，做到早發現、早治療。

醫生也提到，腸息肉可分為非腺瘤性息肉和腺瘤性息肉兩種，其中，95%以上的大腸癌是由腺瘤性息肉發展而來，腺瘤性息肉是公認的癌前病變，容易惡性化，它們可具體分為絨毛狀腺瘤、管狀腺瘤、混合性腺瘤，絨毛狀腺瘤的更變程度最高，發展最快，因此，發現腺瘤性息肉都要儘早切除。

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