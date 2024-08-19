　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

工作狂下班天天吃宵夜！一檢查腸道內壁「40顆息肉」　醫傻了：才30多歲

▲王男的腸道內壁上附著大大小小40顆息肉。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

圖、文／CTWANT

大陸一名王姓男子加班後經常吃宵夜，由於擔心身體出狀況，因此去做檢查，結果發現竟有40顆息肉。醫生提醒，雖然增生性息肉在大多數情況下並不會引起明顯症狀，通常也不會「變壞」，但數年後，部分增生性息肉也會有發展成腺瘤的可能，走上癌症的道路，因此還是要特別注意。

根據陸媒《福建衛生報》報導，35歲王男是工作狂，幾乎每天都下班，而下班後免不了一頓宵夜犒賞自己，常吃燒烤、啤酒；由於他擔心這樣的作息會讓身體出狀況，因此決定去杭州市臨平區中醫院做腸鏡檢查，結果發現40顆息肉。

醫生邊處理邊搖頭，「30多歲，怎麼長這麼多？」醫生透露，王男的腸道內壁上附著大大小小40顆息肉，處理了一個多小時才摘除乾淨，所幸經過檢查，都是腸道內壁上的良性生長物。

醫生表示，雖然增生性息肉在大多數情況下並不會引起明顯症狀，通常也不會「變壞」，但數年後，部分增生性息肉也會有發展成腺瘤的可能，走上癌症的道路，所以長過增生性息肉後，要多多關愛你的腸道，遵照醫囑，定期腸道檢查，做到早發現、早治療。

醫生也提到，腸息肉可分為非腺瘤性息肉和腺瘤性息肉兩種，其中，95%以上的大腸癌是由腺瘤性息肉發展而來，腺瘤性息肉是公認的癌前病變，容易惡性化，它們可具體分為絨毛狀腺瘤、管狀腺瘤、混合性腺瘤，絨毛狀腺瘤的更變程度最高，發展最快，因此，發現腺瘤性息肉都要儘早切除。

延伸閱讀
工程師買房！35K女友一聽喊「共同持有」狂拉去簽約　他怒噴：妳有啥資格
巴黎奧運／麟洋配今晚上演「中台金牌戰」！央視臨時喊卡不轉播　中國賽評證實曝原因
巴黎奧運／李洋躺地照「鞋底藏1貓膩」萬人疑惑了！內行人曝真相：場上保證摔死

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平消失21天露面會蘇林　央視快報反常播遠距畫面引議論

走失女童「離奇撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

在港出生「龍鳳胎貓熊寶寶」成矚目　海洋公園主席：目前仍脆弱

大連內澇！　父女騎電動車被沖倒…「卡大客車底」溺斃

中國COVID-19疫苗轉自費　多地公布價格最低565元

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

奇葩女「趴馬路曬背」！被撞稱「以為車子會看到我」　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術　網全驚呆：又長又細

「中俄」高層交流密切往來！　李強將訪問俄羅斯

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

習近平消失21天露面會蘇林　央視快報反常播遠距畫面引議論

走失女童「離奇撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

在港出生「龍鳳胎貓熊寶寶」成矚目　海洋公園主席：目前仍脆弱

大連內澇！　父女騎電動車被沖倒…「卡大客車底」溺斃

中國COVID-19疫苗轉自費　多地公布價格最低565元

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

奇葩女「趴馬路曬背」！被撞稱「以為車子會看到我」　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術　網全驚呆：又長又細

「中俄」高層交流密切往來！　李強將訪問俄羅斯

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

大陸熱門新聞

全紅嬋稱奪兩屆奧運金牌「沒很開心」

走失女童「離奇撞臉」女兒　上海媽懷疑凍卵被偷

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？

33歲女子面試都落榜　疑在租屋活活餓死

習近平消失21天露面　央視反常播遠距畫面引議論

日銷50萬隻！全紅嬋帶紅「夜光烏龜」

大連內澇！父女被「沖到大客車底」溺斃

奇葩女「趴馬路曬背」被撞　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

在港出生貓熊寶寶全城矚目！目前仍脆弱

更多熱門

相關新聞

減重能吃澱粉嗎？營養師：更該定時定量吃

減重能吃澱粉嗎？營養師：更該定時定量吃

減重可以吃澱粉嗎？許多正在努力減重的民眾都有這樣的疑慮，營養師宋明樺分享：「減重當然要吃、更需要吃，更需要定時定量吃，澱粉可以幫助脂肪代謝。」

7大「長壽食物」公開！　他自爆回春21歲

7大「長壽食物」公開！　他自爆回春21歲

伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

男生更容易罹癌！　醫點出「4大根源」

男生更容易罹癌！　醫點出「4大根源」

每天吃排骨飯！只有他「大腸癌末期」　醫曝原因

每天吃排骨飯！只有他「大腸癌末期」　醫曝原因

關鍵字：

健康腸道宵夜癌症增生性息肉大腸癌

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面