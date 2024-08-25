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王以太用「中國台北」宣傳！演唱會「票已賣光」被陸委會禁入境

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

▲王以太的宣傳照後方擺著「下一站：中國台北」站牌。（圖／翻攝小紅書）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸饒舌歌手王以太9月14日台北演唱會的門票已銷售一空，但卻被發現他以「下一站：中國台北」的照片來進行宣傳，被陸委會及相關機關認定違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，依法不予許可，恐怕得面臨退票。

王以太「Love Me Later」演唱會台北站9月14日晚間19:30於Legacy Max舉行，查看售票網站可以發現，2900元的VIP前區以及2300元的GA票種門票都已經顯示「售完」。

▼王以太演唱會的門票已經售完。（圖／翻攝KKTIX）

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝IG）

不過，有網友卻發現，王以太有多張宣傳照的拍攝背景為「下一站：中國台北」的站牌，涉及矮化我國。同時，也傳出主辦方還沒向主管機關遞件申請，就已經先「偷跑」賣票，結果票都賣完了，申請卻沒有被批准，恐面臨退票。

對此，陸委會25日下午向媒體證實，該名陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

陸委會強調，政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉由音樂作品相互切磋，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形。

王以太是來自成都集團CDC的饒舌歌手，2018年參加《中國新說唱》選秀節目，進入前六強，因此成名，之後又參加了《我是唱作人》、《我們的樂隊》、《中國說唱巔峰對決》等節目。從王以太的微博上可以發現，他巡迴演唱會的門票非常熱門，包含深圳、長沙、鄭州的門票都很快就銷售一空。

▼王以太「中國台北」的宣傳照有相當多張。（圖／翻攝小紅書）

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

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