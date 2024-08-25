與陳其邁搶江蕙復出　蔣萬安：只有她匹配的上大巨蛋歷史時刻

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與陳其邁搶江蕙　蔣萬安：只有她匹配的上大巨蛋歷史時刻

▲▼蔣萬安出席潮台北系列活動-搭乘「北捷爵士快線」 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安出席潮台北系列活動，搭乘「北捷爵士快線」 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手，希望對方能復出開唱；面對台北大巨蛋已確定可舉辦非運動賽事，預計10月5日將先進行國慶晚會，外傳蔣萬安希望屆時江蕙能演唱，近期正透過經紀人聯繫中。對此，蔣萬安25日回應，自己想法很單純，認為大巨蛋排除重重限制，可舉辦非運動賽事，因此只有江蕙匹配的上這歷史一刻。

蔣萬安25日下午出席潮台北系列活動「北捷爵士快線」，針對目前邀請江蕙到大巨蛋登場的進度為何，10月5日國慶晚會有無機會看到對方在大巨蛋開唱？蔣萬安表示，國慶晚會今年會在台北舉行，這也是隔了非常多年之後，國際晚會再次回到台北，「我們都非常期待。」接下來會依《台北市大型群聚自治條例》進行審查，通過後，國慶晚會就確定會在大巨蛋舉行。

蔣萬安提及，這是國家的慶典、是中華民國生日，希望在這次國慶晚會融入更多中華民國元素，且讓國人都可以一起來慶祝中華民國113年生日，目前就是依照這程序進行中。

▲▼蔣萬安出席潮台北系列活動-搭乘「北捷爵士快線」 。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安指出，外界關心「二姐」江蕙是否會復出，「我要在這邊跟大家說，我最早希望二姐能復出、登上大巨蛋演唱時，其實想法非常單純。」是因大巨蛋被國人期盼了32年，終於在去年克服一切困難，完工並舉辦棒球賽事，而今年北市府也用盡全力排除重重限制，終於能舉辦包含演唱會在內的非運動賽事。

蔣萬安認為，所以當大巨蛋能舉辦歷史上第一次非體育賽事的活動時，當然希望江蕙能在此歷史一刻復出、登台獻唱，「我想也只有江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻，我們會持續努力爭取二姐復出。」

媒體追問，但陳其邁也在極力爭取中，會不會擔心搶輸？蔣萬安回應，最主要的就是，自己當時的考量完全沒有政治或演唱會經濟，而是在大巨蛋要舉辦歷史上第一個非體育賽事時，「我覺得國人大概也一致認同，只有江蕙可以匹配這歷史的一刻，所以我非常希望也會持續努力來爭取二姐復出，登上大巨蛋。」也很希望未來所有市民喜愛的歌手、樂團，都可以登上大巨蛋。

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