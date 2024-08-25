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社會 社會焦點 保障人權

慣竊偷整組電鑽被通緝　遭討債報警求助洩行蹤...公園躲雨被逮


記者張君豪／台北報導

北市信義區6月上旬發生一起汽車財物遭竊案件，一名水電師傅深夜把車輛停放在信義區虎林街後返家休息，卻忘記把車門上鎖，隔天上班取車卻發現車內擺放的電鑽工具組遭竊，損失達8千元新台幣。警方調閱監視器，研判是轄內治安顧慮人口黃姓慣竊所為（49歲、毒品竊盜前科），布線追查卻發現黃嫌逃逸，警方將案件函請台北地檢署偵辦並發佈竊盜通緝。

▲黃嫌被討債報警求助，反成為自己落網關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

黃嫌被討債報警求助，反成為自己落網關鍵。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

8月14日警方接獲報案，民眾反映在虎林街民眾住處外有黑衣人登門討債，調查發現該址為黃姓慣竊住處，但黃嫌逃逸多時均未返家，警方到場查證並從新展開調查，擴大調閱監視器影像後，確認黃嫌近期曾出沒。

▲黃嫌被討債報警求助，反成為自己落網關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出，黃嫌在被黑衣人逼債時報警求助，事後卻悄悄騎單車離開，經擴大調閱監視器發現，當天午後暴雨雷電交加，黃嫌因騎單車，無奈躲到南港玉成公園休息，警方立即派員到公園圍捕。黃男在公園涼亭裡被搖醒時一臉錯愕，不知警方如何鎖定他行蹤。警訊後黃嫌坦承犯案，依觸犯竊盜罪嫌、竊盜、詐欺通緝等罪解送台北地檢署歸案。

信義警方藉此案例呼籲，民眾停車處所建議選擇有監視器拍攝或明亮的地方，並務必將車輛上鎖帶走鑰匙，避免宵小有機可趁，只有多加謹慎小心，才能避免車內財物遭竊。


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