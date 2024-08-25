提升長照人員照服技巧　嘉市開辦「樂齡瑜珈種子師資培育計畫」

▲ 嘉義市開辦首屆「樂齡瑜珈種子師資培育計畫」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市開辦首屆「樂齡瑜珈種子師資培育計畫」24日於崇仁醫護管理專科學校(嘉義校區)舉辦「樂齡瑜珈體驗工作坊」，用以提升嘉義市據點一線人員照顧服務技巧，並與崇仁護校合作，由該校楊筱慧博士擔任講師為15位學員授課，課程針對評估長輩常見身體狀況、運用瑜珈原則及設計要點、各種部位肌肉訓練動作、特殊族群瑜珈體驗等實作演練，協助學員完訓後實際運用瑜珈，帶領據點長輩強化肌力，預防甚至緩解「肌少症」。

嘉義市市長黃敏惠表示面對高齡化的各種考驗，需極力思考長者需求，透過市府各部門資源整合並超前部屬，嘉義市於2011年領先全國，為全國第一個高齡友善城市，目前仍持續推動各項長照政策豐富民眾需求，將「健康」作法全面融入施政面向中，使長輩在地老化，推動嘉義市成為健康城市。

嘉義市長期照顧管理中心為培訓更多長者健康活動帶領人才，持續精進及開發多元課程，舉辦「樂齡瑜珈種子師資培育工作坊」，集結本市長照一線人員參與樂齡瑜伽體驗，包含學習課程經營和編排，並藉由做瑜珈時自己本身體重的負重，有助核心、手臂、腿部、背部等部位增加肌力與肌肉彈性，使身體面對日常活動更協調靈敏，因為訓練大小肌肉同時，可培養出更紮實的肌耐力，2023年哈佛學者統合分析結果也顯示，65歲以上長輩練習瑜珈，對其行走速度、下肢肌力與平衡皆有助益。

「肌少症」指漸進性「肌肉質量減少」及「肌力下降」， 108年相關研究指出，65歲以上台灣社區長輩肌少症盛行率為6.8%，相當於近30萬人患有肌少症，且8成患者不清楚自己患有肌少症，其中80歲以上男性患者更是高達30%，這是長輩失能原因之一，為了預防跌倒、骨折、住院時間長等風險影響生活品質，甚至進而導致死亡，即需關注「肌少症」，並結合補充足夠蛋白質、增進肌力運動，促進肌肉生長。

長照中心主任廖育瑋表示，期待透過樂齡瑜珈種子師資培育，除了多元一線人員照顧服務技能，也幫助鄰近社區長輩學習具精緻度且有效的運動指導，全面提升身體機能，嘉惠本市長者健康生活。民眾若有長照需求可向本市長期照顧管理中心提出詢問或電洽05-2336889、1966由專人為您服務。