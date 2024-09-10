邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

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邁邁市長太誇張了！　邱議瑩揭「巨星開唱首選高雄」原因

▲魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan提供）

文／中央社

繼美國流行歌手Bruno Mars開唱，搖滾天團Maroon5也公布將到高雄演出。民進黨立委邱議瑩表示，天團喜歡來高雄，因高雄最照顧歌迷，且有不同規模場地吸引國際團隊選擇。

邱議瑩9日在臉書（Facebook）發文指出，引起轟動的火星人布魯諾才剛結束高雄演唱會，另一個天團魔力紅又宣布明年情人節降臨高雄，「邁邁市長，你真的太誇張了。」

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邱議瑩表示，很多人都好奇，為什麼天團都喜歡來高雄，因為高雄是最照顧歌迷的城市。有專門公車、捷運、高鐵、輕軌載送歌迷迅速移動，還有商圈消費券、一卡通綠點，「我還看到有歌迷換到漫威的一卡通，實在是太誇張了。」

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

邱議瑩指出，在演唱會場地部分，高雄擁有珊瑚礁群的高流、國際天團最在乎永續發展並擁有綠能的世運主場館，再加上巨蛋，這些大小規模的演唱會場地，都能吸引不同類型的國際表演團隊選擇高雄做演出。

邱議瑩表示，高雄市政府積極招募、主動協調，讓「演唱會經濟」持續發威，整座城市因演唱會不只帶動熱鬧氛圍，更因為多項措施，讓人流等於金流，餐飲、飯店旅宿、夜市、交通運輸等，都有了業績成長的爆發力，也打破以往只有三節連續假期才會有的南北大遷徙。

邱議瑩指出，現在只要有國際等級的表演者來高雄，就會有來自全台灣甚至全世界的觀眾來高雄參與盛會，到高雄聽演唱會，是最享受的事。

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