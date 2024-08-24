台南七股海鮮節七寶宴120桌創新高　黃偉哲邀大啖海鮮賞遊北門美景

▲2024台南七股海鮮節系列活動「七寶宴」於24日中午在七股鹽山盛大辦理，市長黃偉哲感謝全國鄉親熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南七股海鮮節系列活動「七寶宴」於24日中午在七股鹽山盛大辦理，市長黃偉哲蒞臨現場感謝全國鄉親熱情參與，他表示今年七寶宴席開120桌，在7月30日上午9時一開放網路報名，不到1分鐘即秒殺額滿，報名者最遠來自台北、新北、宜蘭等地，可見本活動深受全國民眾歡迎。

黃偉哲邀請鄉親大啖海鮮料理後，順道賞遊七股鹽山等大北門美景。雲嘉南風景區管理處副處長莊名豪；立委陳亭妃、林俊憲，及議員陳昆和、謝舒凡、方一峰也到場表達支持。

市長黃偉哲感謝民眾熱情支持2024台南七股海鮮節系列活動，包括觀光赤嘴園挖文蛤，社區農漁特產展售，揪團遊七GO以及今天壓軸的七寶宴，他邀請民眾品嚐七股海鮮料理後，順道賞遊體驗七股自然生態及人文特色，保證滿載而歸，行囊裝滿美好回憶。

七股區長李佳隆說明，今年特別邀請總鋪師陳振東（阿欽師）親自操刀七寶宴，食材採用七股現撈的七寶：虱目魚、吳郭魚、烏魚子、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣，以最簡單的料理方式，呈現七股海產的原味鮮甜，將本區產出的海鮮烹調成特色獨具的在地風味餐，每桌回饋價5500元，讓參加民眾以平易價格大啖米其林等級的海味料理，保證值回票價!

七股區公所指出，今年度七寶宴的菜色包括：五福佳味臨盛夏、七寶迎客羹滿天、怡然煙霞燻石斑、鮮蚵糕米香猶在、清蒸弄味白蝦紅、四神欣揚魚歌歡、文蛤飲波樂陶板、烏魚卷香手舞味、泰然魚蝦相廝守、干貝唱鮮融魚樂、鹽山送爽飲冰笑、綠野清茶降炎火等菜色及飲料，透過總舖師的絕佳廚藝來行銷七股在地的農漁特產。