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桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7／6推出系列創新體驗活動

▲桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」

▲桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家事務局於7月6日起至27日，舉辦為期三週的「義勇祭-2024乙未客家戰役文化季」，推出系列創新體驗活動，提供不同年齡層的民眾參與。客家局長范姜泰基2日表示，今年首次推出「義民物資補給車」，重現乙未戰役期間為支援前線義勇軍所組織的物資補給車隊，並於活動期間展售桃園在地特色產品，促進產業發展。

范姜泰基局長說：「義勇祭」系列活動於7月6日以「義勇獻藝—紀念音樂會」揭開序幕，首度以音樂及舞蹈形式，演繹1895乙未戰役的情感和意義，並邀請山城藝造及龍潭愛樂管弦樂團共同演出，緬懷先民保家衛土的英勇精神。

▲桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」

▲鎮興里戰鼓隊。（圖／客家局提供）

「義勇祭」適逢暑假期間，多場的體驗活動，有7月8日至12日的「義勇小學堂—夏日庄頭營隊」號召20位小義勇軍，在桃園最大戰場結合在地社區人文活動，讓孩子們在有趣的氛圍中學習客家歷史，感受先人的智慧與勇氣。

7月13日至24日的「義勇小巴士-戰場走讀」分成三條路線，每梯次提供20個名額，還原四大戰役辦理六場走讀活動，帶領民眾深入走訪乙未戰役相關歷史地點，活動皆為免費向民眾開放，僅需繳交500元保證金，活動後全額退還。

▲桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」

▲義勇獻藝紀念音樂會，由山城藝造及龍潭愛樂表演水上舞劇。（圖／客家局提供）

重頭戲主場活動於7月27日登場，「義勇再出發—城市走讀」，號召200位民眾重現當年戰役補給隊，從1895乙未保台紀念公園出發，展現團結一心及堅定向前之客家精神，最終抵達鎮興里社區劇場，觀賞由在地居民演出的乙未戰役主題話劇。

活動現場也規劃豐富的特色市集、實境闖關、水上劇場等精彩活動，適合大、小朋友在互動體驗過程更深入認識乙未戰役歷史背景，並透過水上劇場紀念儀式，表達對客家先民最沉靜又真摯的悼念。

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