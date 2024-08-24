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雲嘉南優質酪梨達人出爐　古坑土木工程師轉職奪冠

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112年國內酪梨栽培面積已達2,062公頃，其中雲嘉南地區佔總栽培面積58%，約1,200公頃，可謂重要的供應產地，為提升酪梨品質並強化消費者對優質酪梨的認識，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所首次辦理跨區酪梨評鑑競賽，並已於8月21日決選出1名冠軍、2名亞軍、3名季軍及6名優等獎，今24日在嘉義縣竹崎鄉清水公園進行頒獎。

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

從35組參賽者中脫穎而出的冠軍，是來自雲林古坑鄉的農民林秋養，他原是土木工程師，後返鄉協助經營酪梨園，將自身科技及系統化管理經驗導入農業栽培，讓每株酪梨都有身分證並搭設保護支架、完善排水及自動化灌溉系統，在這次凱米風災中幾乎零受損，也培育出入口溫潤、帶有甜味的冠軍酪梨！

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

2位亞軍分別是來自嘉義縣竹崎鄉的陳欽泉及中埔鄉的張安祺，陳欽泉具有20多年的酪梨種植經驗，也是比賽的常勝軍，他使用大量的有機肥搭配少部分即溶的43號肥，使酪梨滋味豐厚、味道醇香；張安祺則是從銀行業退休後才務農，近5年轉型種植網室酪梨並加入產銷履歷集團產區，主要透過液肥澆灌，讓酪梨滋味豐富、入口滑順！

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

季軍則是嘉義縣中埔鄉的林姿涵、竹崎鄉的盧勝志及台南市官田區的曾福德，林姿涵先後栽種過木瓜及紅龍果，近年加入產銷班學習酪梨種植技術，以黃豆水及木黴菌製作液肥的有機管理，種出品質絕佳的季軍酪梨；28歲的青農盧勝志是本次最年輕的得獎者，他為了繼承父親遺志，棄台電外包商工作返家接手經營果園，果然不負眾望脫穎而出；曾福德則是與家人一同經營酪梨果園，加入產銷班與班員一同切磋技術、提升能力，在農會輔導下通過產銷履歷驗證，安全更有保障！

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

嘉義農業試驗分所表示，國內酪梨產業發展因為品種選擇多樣性，消費者對於太多品種的品質難以分辨，此次評鑑從酪梨外觀、質地、風味與口感、乾物重、整體評估等項目進行評分，最後再進行農藥殘留檢測，評選出12名得獎者，希望能拋磚引玉引導農友在田間階段能自主把關安全品質，落實不同品種的採收分級標準，同時也透過評鑑活動讓農民能互相交流分享技術，達到產銷共好、提升市場競爭力及永續生產的目標！

▲▼ 雲嘉南優質酪梨評鑑成績出爐 。（圖／嘉義農業試驗分所提供）

 
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