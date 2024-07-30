嘉藥創新研發DIY酪梨籽沐浴乳　引領健康環保新風潮

▲嘉南藥理大學藥理學院USR計畫團隊，在藥粧系主任林清宮教授團隊帶領下，於日前「幸福哈酪」2024大內酪梨節產業文化活動上，現場擺攤教導民眾DIY「酪梨乳酸益生菌沐浴乳」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥理學院USR計畫團隊，在藥粧系主任林清宮教授團隊帶領下，於日前「幸福哈酪」2024大內酪梨節產業文化活動上，現場擺攤教導民眾DIY「酪梨乳酸益生菌沐浴乳」，將酪梨籽經過乳酸益生菌發酵後，研發成為富含乳酸之酪梨發酵液，再製作成溫和滋潤的清潔用品，為酪梨提升其附加價值，並推動環保與健康概念。

目前正值酪梨產期，台南市大內區是全國最大酪梨產區，過去嘉藥師生多次參與大內酪梨節活動，開發出酪梨果凍杯、酪梨香緹蛋糕、酪梨鹽可頌及酪鬆餅等酪梨創意餐點，今年更在藥粧系主任林清宮團隊研發下，將農產品廢棄物酪梨籽發酵成酪梨乳酸發酵液後，製作成酪梨乳酸益生菌沐浴乳創意產品，並在現場教導DIY製作成專屬沐浴乳，吸引大量民眾圍觀，大家紛紛動手嘗試，學習如何製作這款天然又健康的沐浴乳。

嘉藥藥粧系主任林清宮表示，酪梨籽是一種常被忽視的資源，它富含營養價值並具備多樣應用潛力，有抗氧化、抗炎和抗菌等特性。這次的DIY沐浴乳就是利用酪梨籽發酵後產生的益生菌發酵液製作而成，讓酪梨籽經過適當的加工和利用，轉化為有益健康和環保的產品。

嘉藥藥理學院院長王四切表示，青銀共生-活酪大內樂居地USR計畫今年已邁入第4年，過去學校跨院系師生團隊與區公所、在地青農、社區關懷據點及衛生所等單位合作，開發出食農教育教材和許多在地特色的伴手禮，也帶領樂齡大學長輩與大學生進行深度文化交流，提供遠距照護和用藥安全宣導等服務。未來嘉藥也將進一步深化大學與社區的合作，為地方社會和經濟發展做出更大貢獻，落實大學社會責任的典範。