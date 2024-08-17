　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風過後酪梨災損不斷　果農苦不堪言

颱風過後酪梨災損不斷　果農苦不堪言

▲凱米颱風過境已3周，山區仍持續性降雨，授粉不全的黑美人品種酪梨有如小黃瓜，果農李文田只送不賣。（圖／李文田提供／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

凱米颱風過境已3周，山區仍持續性降雨，結實累累的酪梨果樹出現裂果、斷枝、根腐等持續性損害，部分酪梨授粉不全，外型宛如「小黃瓜」，農民叫苦連天。

大內區是全國最大酪梨產區，果農李文田表示，颱風過後至今山區幾乎每天下雨，雨勢強勁，打在結實累累的樹枝、果實上，輕則造成落果，重則斷枝，樹枝上掛著的2、30顆成熟度不足的果實全都報廢。他有7分地以網室栽培酪梨，5分地露天栽培，颱風過境時，掃掉約2、3成的酪梨。颱風過境後至今，每天都持續落果，初估又損失1至2成，而且還有幾棵果樹根部泡水傾倒，必須重種新樹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李文田指出，風災也造成部分酪梨授粉不全，外型宛如「小黃瓜」，口感還是很好，雖然有許多民眾要出價收購，但他嚴格要求自己的果實品質，只要不達標的果實全都不賣，最後全都分送給訂貨客戶與親友。

酪梨青農楊子賢說，她的果園位於曾文溪畔，採露天草生栽培，颱風期間園內積水深度目測至少1人高，她跟父親直到第3天颱風假才涉水挺進果園，落果損失約3成，但部分果樹連根翻起，部分樹葉開始凋萎，明顯是根部因浸水受損。待採收的酪梨經過颱風摧殘，飽含水分，經過日照，轉色不全，從果腹爆裂。這些持續性傷害仍密集上演，她每天忙著重建果園，心力交瘁，無暇訴苦。

嘉義農業試驗分所助理研究員蔡惠文表示，酪梨是淺根植物，肉質根很怕浸水，淹水24小時以上就容易發生根腐病，甚至傾倒。酪梨樹如果傾倒，如果還持續健康成長，建議不要把樹扶正，否則容易把另一邊地下的根折斷，加速死亡。酪梨樹若根部受損，約1星期後開始出現樹葉凋萎、枯黃，果實表皮乾皺，持續落果，建議要立即修剪枝葉9成以上，減少果樹養分的流失速度。不過一旦出現根部損傷情況，平均也只能救回1至2成。

延伸閱讀
在廁所解放拉肚子…補妝妹嫌沒水準！　她委屈崩潰大哭「廁所不是給人上的嗎？」
人排超多！快輪到他「店員先叫後面阿嬤」　嗆客訴被回：我就是店長
接連算中花蓮強震！　命理師再爆「台灣難躲4威脅」

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

更多熱門

相關新聞

鬼月旅遊住宿10大禁忌！別選「邊間房」　見1狀況快換房

鬼月旅遊住宿10大禁忌！別選「邊間房」　見1狀況快換房

出門旅遊在外，總是需要入住飯店或民宿，但入住飯店或民宿時有許多禁忌，您一定要知道！

中元節甩衰運　4種人拜「地官大帝」翻身發財

中元節甩衰運　4種人拜「地官大帝」翻身發財

連2天搖到全台有感　住宅地震險最新投保率出爐

連2天搖到全台有感　住宅地震險最新投保率出爐

蛋黃酥1顆超過160元　業者：物價全面上漲

蛋黃酥1顆超過160元　業者：物價全面上漲

手搖飲鬼月聯名被客訴　老闆道歉

手搖飲鬼月聯名被客訴　老闆道歉

關鍵字：

周刊王酪梨

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面