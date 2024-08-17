颱風過後酪梨災損不斷　果農苦不堪言

▲凱米颱風過境已3周，山區仍持續性降雨，授粉不全的黑美人品種酪梨有如小黃瓜，果農李文田只送不賣。（圖／李文田提供／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

凱米颱風過境已3周，山區仍持續性降雨，結實累累的酪梨果樹出現裂果、斷枝、根腐等持續性損害，部分酪梨授粉不全，外型宛如「小黃瓜」，農民叫苦連天。

大內區是全國最大酪梨產區，果農李文田表示，颱風過後至今山區幾乎每天下雨，雨勢強勁，打在結實累累的樹枝、果實上，輕則造成落果，重則斷枝，樹枝上掛著的2、30顆成熟度不足的果實全都報廢。他有7分地以網室栽培酪梨，5分地露天栽培，颱風過境時，掃掉約2、3成的酪梨。颱風過境後至今，每天都持續落果，初估又損失1至2成，而且還有幾棵果樹根部泡水傾倒，必須重種新樹。

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李文田指出，風災也造成部分酪梨授粉不全，外型宛如「小黃瓜」，口感還是很好，雖然有許多民眾要出價收購，但他嚴格要求自己的果實品質，只要不達標的果實全都不賣，最後全都分送給訂貨客戶與親友。

酪梨青農楊子賢說，她的果園位於曾文溪畔，採露天草生栽培，颱風期間園內積水深度目測至少1人高，她跟父親直到第3天颱風假才涉水挺進果園，落果損失約3成，但部分果樹連根翻起，部分樹葉開始凋萎，明顯是根部因浸水受損。待採收的酪梨經過颱風摧殘，飽含水分，經過日照，轉色不全，從果腹爆裂。這些持續性傷害仍密集上演，她每天忙著重建果園，心力交瘁，無暇訴苦。

嘉義農業試驗分所助理研究員蔡惠文表示，酪梨是淺根植物，肉質根很怕浸水，淹水24小時以上就容易發生根腐病，甚至傾倒。酪梨樹如果傾倒，如果還持續健康成長，建議不要把樹扶正，否則容易把另一邊地下的根折斷，加速死亡。酪梨樹若根部受損，約1星期後開始出現樹葉凋萎、枯黃，果實表皮乾皺，持續落果，建議要立即修剪枝葉9成以上，減少果樹養分的流失速度。不過一旦出現根部損傷情況，平均也只能救回1至2成。

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