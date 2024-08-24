福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放量逾5.4萬立方公尺」

▲福島核廢水入海周年，綠盟籲立即停止排放、重啟對話。（圖／路透）



記者楊惠琪／台北報導

今天是日本福島核廢水排放入海1周年的日子，綠色公民行動聯盟指出，過去一年以來，日本已經進行7次排放，目前正進行第8次排放，累積排放量已超過5萬4470立方公尺，預計今年還會再有3次排放，代表福島核災仍是進行式，只是日本將核災的代價轉移給太平洋居民。綠盟呼籲日本政府與東電應立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。

綠盟表示，福島核廢水排放問題並不只是單純的廢水處理問題，根本問題在於日本政府仍堅持發展核工業與核電政策，意圖淡化核災後續影響；排放核廢水對海洋的影響不僅限於太平洋地區，更會跨越國界和世代。

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綠盟說明，日本的排放計劃預計將持續30年，不僅對當前生態系統造成威脅，更會影響未來幾代人，包括日本、美國、馬紹爾等國的公民團體，於8月18日舉行線上論壇，其中來自「別用核武攻擊太平洋！保護我們的海洋」公民委員會的代表指出，福島海岸附近的黑潮和親潮會攜帶核廢水，恐影響全球範圍內的海洋，「日本政府不應故意污染海洋，呼籲停止排放核廢水。」

綠盟進一步表示，東電過去不良紀錄也加劇了公眾的不信任，2013年東電報告稱300噸受污染水洩漏入海，儘管聲稱儲存罐很安全，隨後日本政府承擔了管理責任，並承諾未獲得利害相關人同意前不會排放廢水，「然而，2023年決定排放時，當地漁民和鄰近國家感到被忽視，引發了抗議與反對潮。截至今年5月1日，福島縣仍有2萬5959名居民作為避難者生活。」

綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業。對此，綠盟主張日本政府與東電應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。

▲福島核廢水入海周年，綠色公民行動聯盟在臉書發表聲明。（圖／取自綠盟粉專）



