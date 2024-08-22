福島核電廠出包！今嘗試取出「反應爐殘骸」　緊急喊卡

▲福島第一核電廠。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京電力福島第一核電廠2號機反應爐原定22日上午測試性進行燃料熔毀碎屑取出作業，而這也是311核災發生13年後，首次進行測試性取出作業。但稍早卻傳出，由於設備問題，臨時喊卡。

根據《日本放送協會》報導，福島第一核電廠1號機至3號機2011年因為311大地震，導致內部金屬零件損壞且出現燃料熔毀的碎屑，總計高達880噸，由於具有強大輻射，因此難以靠近，取出作業也被視為是反應爐除役的「最大難關」。

▼東京電力公司公布核電廠2號機反應爐內況 。（圖／翻攝自東京電力公司官網）

時隔13年，東京電力原定於22日8時對2號機反應爐展開首次的測試性核燃料碎屑取出作業，作業為遠端控制，預計將會花費1周。

事實上，核燃料碎屑取出作業原訂2021年就要開始，足足延遲了3年。但日本政府與東京電力公司認為，由於碎屑的性質、狀態以及取出方法都會影響到未來反應爐除役，因此安全應該擺在第一位，強調會慎重處理。

東京電力內部人士稍早指出，22日上午7時半在進行準備作業時，發現設備出現問題，導致取出作業臨時喊卡，且預計22日整日都不會再重新開始，目前也尚未決定何時會重啟取出作業。