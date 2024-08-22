　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

福島核電廠出包！今嘗試取出「反應爐殘骸」　緊急喊卡

▲▼福島第一核電廠,福島核一廠。（圖／路透）

▲福島第一核電廠。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京電力福島第一核電廠2號機反應爐原定22日上午測試性進行燃料熔毀碎屑取出作業，而這也是311核災發生13年後，首次進行測試性取出作業。但稍早卻傳出，由於設備問題，臨時喊卡。

根據《日本放送協會》報導，福島第一核電廠1號機至3號機2011年因為311大地震，導致內部金屬零件損壞且出現燃料熔毀的碎屑，總計高達880噸，由於具有強大輻射，因此難以靠近，取出作業也被視為是反應爐除役的「最大難關」。

▼東京電力公司公布核電廠2號機反應爐內況 。（圖／翻攝自東京電力公司官網）

▼東京電力公司公布核電廠2號組反應爐內況 。（圖／翻攝自東京電力公司官網）

時隔13年，東京電力原定於22日8時對2號機反應爐展開首次的測試性核燃料碎屑取出作業，作業為遠端控制，預計將會花費1周。

事實上，核燃料碎屑取出作業原訂2021年就要開始，足足延遲了3年。但日本政府與東京電力公司認為，由於碎屑的性質、狀態以及取出方法都會影響到未來反應爐除役，因此安全應該擺在第一位，強調會慎重處理。

東京電力內部人士稍早指出，22日上午7時半在進行準備作業時，發現設備出現問題，導致取出作業臨時喊卡，且預計22日整日都不會再重新開始，目前也尚未決定何時會重啟取出作業。

 
ET快訊
長抱11年躲不過！　中山北豪宅轉手慘賠1800萬
轟炸畫面曝！烏克蘭攻下1263平方公里　約4.6個台北市
快訊／「麟榤配」第2戰惜敗！　日本賽止步16強
網傳鋼琴家被「白嫖表演」　遭點名聲樂家回應
金門縣議長洪允典遭提罷免　最晚9月16日投票
鋼琴家疑生前控邀合作！排練半年卻喊：不缺了　衛武營急回應
高雄「粉紅保時捷」遭貼滿衛生棉！　真相大逆轉
快訊／吳子嘉慘了！誣陳時中貪1億美金　判賠300萬再遭起訴
最大規模襲擊！　真主黨180枚火箭彈攻擊以色列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

植髮完就搭機「頭頂瘋狂出血」　27歲男拒絕下機大鬧被捕畫面曝

拜登與納坦雅胡通話！強調停火協議「至關重要」　數日內在開羅談判

烏克蘭首次承認！　用「美製武器」攻打俄羅斯境內

夏普堺工廠全面停產！　日本產電視液晶面板走入歷史

福島核電廠出包！今嘗試取出「反應爐殘骸」　緊急喊卡

快訊／3台灣人被柬埔寨「重判20年」！　姓名、長相公布

美前副總統投書拒孤立主義　強調「台灣不能淪陷」

印度安德拉邦製藥工廠爆炸　至少17死40傷

樹林傳哭聲以為撞鬼！　他一看竟是「失蹤5天男童」

老婦代客遛狗遇劫「倒車撞輾亡」　愛狗也遭毒手

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

植髮完就搭機「頭頂瘋狂出血」　27歲男拒絕下機大鬧被捕畫面曝

拜登與納坦雅胡通話！強調停火協議「至關重要」　數日內在開羅談判

烏克蘭首次承認！　用「美製武器」攻打俄羅斯境內

夏普堺工廠全面停產！　日本產電視液晶面板走入歷史

福島核電廠出包！今嘗試取出「反應爐殘骸」　緊急喊卡

快訊／3台灣人被柬埔寨「重判20年」！　姓名、長相公布

美前副總統投書拒孤立主義　強調「台灣不能淪陷」

印度安德拉邦製藥工廠爆炸　至少17死40傷

樹林傳哭聲以為撞鬼！　他一看竟是「失蹤5天男童」

老婦代客遛狗遇劫「倒車撞輾亡」　愛狗也遭毒手

12字總結台南幫連環爆！　黃暐瀚兩層面分析：未影響賴清德權威

健檢見乳房微鈣化別輕忽！她揪出「原位癌」　切除、重建同步進行

根除進口櫃超重問題　航港局將透過警示系統篩檢出並強制拆櫃

訂4人房！二寶媽查2地房價「要5位數」愣住　感嘆「1類人遭剝皮」

亞蘭德倫遺願「要求安樂死狗狗」一起陪葬！　家人面臨強烈撻伐

滷味「肥爆食材黑名單」一次看！　熱量冠軍不是百頁豆腐

一條龍式服務京華城！　游淑慧曝公文重轟柯文哲：裁判兼教練

快訊／最強「阿北」回來了　攻城獅宣布續簽艾夫伯

快訊／台南嘉南大圳驚見男性浮屍　年約40歲身分待查

推動境況模擬桌上演習　南消強化台南市大規模災害應變能力

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

公園激情活春宮！　俄男下跪「埋頭狂舔」她爽翻

男跌入食品加工機器　遭「絞碎」變肉塊

快訊／3台灣人被柬埔寨「重判20年」！　姓名、長相公布

親手毀掉美國夢！　中國教授兒女面前「連轟2槍殺妻」

遭榨汁機「空中甩一圈」！　老闆娘整隻手臂捲入影片曝

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」　險扭斷手

1歲嬰把蛇當玩具　抓起來活活咬死

阿爾及利亞開告了　JK羅琳傳刪27則留言

烏無人機襲油庫釀大火　俄出動東正教士「聖像聖水滅火」

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

「英國比爾蓋茲」船難　尋獲第五具遺體

更多熱門

相關新聞

剛奪冠軍　日本「超級筋肉人」驚傳死訊

剛奪冠軍　日本「超級筋肉人」驚傳死訊

「超級筋肉人」52歲健美先生北井大五19日驚傳死訊，由健身模特兒兼健美選手REIKA在社群媒體上發文證實。其實北井大五8月3日才拿下健美比賽冠軍，並於隔日公開1月初住院暴瘦20公斤的樣子，沒想到在奪冠短短16天後，就傳出離世消息。

7月訪日客逾329萬人創新高　台灣排第3

7月訪日客逾329萬人創新高　台灣排第3

韓第一夫人收名牌包　檢認定無犯罪嫌疑

韓第一夫人收名牌包　檢認定無犯罪嫌疑

沖繩台灣客持續復甦　平均住宿增至4.7晚

沖繩台灣客持續復甦　平均住宿增至4.7晚

日相岸田擬9月上旬訪韓　與尹錫悅會談

日相岸田擬9月上旬訪韓　與尹錫悅會談

關鍵字：

福島核電廠碎屑取出東京電力日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

公園激情活春宮！　俄男下跪「埋頭狂舔」她爽翻

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

男跌入食品加工機器　遭「絞碎」變肉塊

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面