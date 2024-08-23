台南市家長會聯合會拜訪黃偉哲　交流教育議程與偏鄉助學

▲台南市家長會聯合會由賴建良理事長率等人，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行教育交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家長會聯合會由賴建良理事長率領理監事及會務幹部，在前理事長曾培雅、林子雲、楊朝欽、陳軍旭、李峻羽的陪同下，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行深入交流。

台南市家長會聯合會成立於1999年，目前已有25年的歷史，作為台南市最早成立的家長團體，聯合會的會員全部是各級學校家長會的主要幹部，堪稱是最具代表性的家長組織。該聯合會一貫關心孩子的受教權，積極投入資源，並在促進教育發展中扮演了校長、老師與學生之間的重要橋樑角色。他們協助教育局推動各項教育政策，致力於改善整體教育環境及提升教育品質。

此次拜訪目的在向黃偉哲市長表達對市政的支持與肯定。賴建良理事長代表新團隊表示，家長會聯合會希望未來能夠更積極地協助市政府和教育局推動各項教育議題，特別是在政策落實方面發揮正面作用。

針對偏鄉地區教育資源相對不足的問題，台南市家長會聯合會即將成立「助學圓夢基金委員會」。此項目由榮譽理事長林子雲發起，目標是每年募款百萬元，專門用於幫助有需求的學生。學校可以為這些學生提出資助申請，經過嚴格的審查機制，確保資金用於真正需要幫助的學生，讓他們在求學過程中獲得更多的資助和社會關懷。

黃偉哲市長對家長會聯合會的努力表示高度讚賞，並強調市政府將繼續努力提升台南市的教育水準，確保每位學生都能在健康、安全的環境中成長學習。此次會面雙方一致認為，未來將加強合作，攜手推動教育議題，造福台南市的每一位學生。