　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市家長會聯合會拜訪黃偉哲　交流教育議程與偏鄉助學

▲台南市家長會聯合會由賴建良理事長率等人，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行教育交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市家長會聯合會由賴建良理事長率等人，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行教育交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家長會聯合會由賴建良理事長率領理監事及會務幹部，在前理事長曾培雅、林子雲、楊朝欽、陳軍旭、李峻羽的陪同下，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行深入交流。

台南市家長會聯合會成立於1999年，目前已有25年的歷史，作為台南市最早成立的家長團體，聯合會的會員全部是各級學校家長會的主要幹部，堪稱是最具代表性的家長組織。該聯合會一貫關心孩子的受教權，積極投入資源，並在促進教育發展中扮演了校長、老師與學生之間的重要橋樑角色。他們協助教育局推動各項教育政策，致力於改善整體教育環境及提升教育品質。

▲台南市家長會聯合會由賴建良理事長率等人，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行教育交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次拜訪目的在向黃偉哲市長表達對市政的支持與肯定。賴建良理事長代表新團隊表示，家長會聯合會希望未來能夠更積極地協助市政府和教育局推動各項教育議題，特別是在政策落實方面發揮正面作用。

針對偏鄉地區教育資源相對不足的問題，台南市家長會聯合會即將成立「助學圓夢基金委員會」。此項目由榮譽理事長林子雲發起，目標是每年募款百萬元，專門用於幫助有需求的學生。學校可以為這些學生提出資助申請，經過嚴格的審查機制，確保資金用於真正需要幫助的學生，讓他們在求學過程中獲得更多的資助和社會關懷。

▲台南市家長會聯合會由賴建良理事長率等人，23日拜訪台南市政府，並與黃偉哲市長及教育局長鄭新輝進行教育交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長對家長會聯合會的努力表示高度讚賞，並強調市政府將繼續努力提升台南市的教育水準，確保每位學生都能在健康、安全的環境中成長學習。此次會面雙方一致認為，未來將加強合作，攜手推動教育議題，造福台南市的每一位學生。

ET快訊
死亡車禍！夫妻騎車撞垃圾車　澎湖男喪命
大樂透頭獎1.71億一注獨得　台中今晚誕生億萬富翁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

台南市家長會聯合會拜訪黃偉哲　交流教育議程與偏鄉助學

第64屆全國科展落幕　台南市勇奪縣市團體獎全國第三、六都第二

2024文博會超人氣IP齊聚台南文創校區　黃偉哲邀藍晒圖園區體驗五感奇遇

台東李泰祥告別十周年系列活動　8／23開始展出

台東學童營養午餐新增鬼頭刀料理！　擴大內銷助漁民

台東親子Let’s上山下海消暑趣　邊玩邊學「安全玩水」

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

英雄領隊肉身護團員！　遭虎頭蜂圍攻送醫不治

周迅50歲狀態高掛熱搜第一　挨酸「買得很明顯」評價兩極

為了保護團員！登山團領隊慘遭虎頭蜂圍攻　送醫搶救不治

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

台南市家長會聯合會拜訪黃偉哲　交流教育議程與偏鄉助學

第64屆全國科展落幕　台南市勇奪縣市團體獎全國第三、六都第二

2024文博會超人氣IP齊聚台南文創校區　黃偉哲邀藍晒圖園區體驗五感奇遇

台東李泰祥告別十周年系列活動　8／23開始展出

台東學童營養午餐新增鬼頭刀料理！　擴大內銷助漁民

台東親子Let’s上山下海消暑趣　邊玩邊學「安全玩水」

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

泰國華欣「8秘境玩法」公開！瀑布旁露營、葡萄園騎單車超愜意

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

相關新聞

快訊／台南餐廳深夜火警　疏散30人

快訊／台南餐廳深夜火警　疏散30人

台南市中西區民族路二段1處餐廳，23日深夜11時34分許發生火警，有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第七大隊所屬中正、公園、南門、和緯等消防分隊前往搶救。

第64屆全國科展台南勇奪縣市團體獎全國第三、六都第二

第64屆全國科展台南勇奪縣市團體獎全國第三、六都第二

2024文博會超人氣IP齊聚台南文創校區黃偉哲邀來藍晒圖

2024文博會超人氣IP齊聚台南文創校區黃偉哲邀來藍晒圖

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

快訊／台南東山區工人採收龍眼不慎摔落山坡南消搶救送醫

快訊／台南東山區工人採收龍眼不慎摔落山坡南消搶救送醫

關鍵字：

台南家長會聯合會黃偉哲教育偏鄉助學

讀者迴響

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面