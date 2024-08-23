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點閱破千萬！日本網美「無修正擠奶片」增多　上架YouTube惹議

日本網美「無修正擠奶片」增多，用教育包裝色情？上架YouTube惹議。（翻自YouTube畫面）

▲近期出現許多日本網美上傳使用擠奶器的影片，影片內容都是親身示範，「無修正」露點。（翻自YouTube畫面）

圖文／鏡週刊

日本在今年初有「正妹媽媽」在YouTube發布如何使用擠奶器的片段，並以身試法，強調能和其他新手媽媽分享，而且片段完全「無修正」，等於是露點演出，但因為YouTube認定是「教育片」非色情片，因此沒有下架這些片段。這樣的影片引來許多網友討論，甚至現在出現更多的網美媽媽，也紛紛上傳「無修正擠奶片」。

據日本《News 7 Post》報導，近期出現許多日本網美在YouTube，上傳「使用擠奶器」的影片，影片內容都是親身示範，而且「無修正」露點。報導也觀察發現，類似的影片不減反增，甚至有越來越多網美加入。

不僅如此，有些擠奶片的收視效果極佳，甚至1個月內就能達到超過1千萬次的點閱數。由於這些影片主打「教育性質」，因此並沒有違反YouTube的情色規範與規定，最後這些影片都能成功上架YouTube，並吸引許多男女網友觀看。

日本網美「無修正擠奶片」增多　用教育包裝色情？上架YouTube惹議

▲類似的影片不減反增。（翻自YouTube畫面）

不過，熟悉成人內容產業的作家河合桃子就認為，這是「用教育包裝色情」。她相信大部分的網美故意利用「擠奶教學片」來滿足觀眾的性欲，並規避平台規範，進而製造影片分潤獲利。

此外，《News 7 Post》也向YouTube母公司Google提出兩支具有爭議性的擠奶片，最後Google回應並承認這兩支影片違反色情與裸露規範，並做下架處理。但報導也稱，雖然「殺」了這兩支片，但還有「千千萬萬支擠奶片」依然留在YouTube平台上。


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