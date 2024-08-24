電器走火釀禍！韓飯店火災前「冷氣機噴火花」　死因解剖鑑定出爐

▲京畿道富川市某飯店發生火災，警方、消防23日派遣人員前往現場進行鑑識工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道富川市一間觀光飯店22日晚間發生火災，造成7人死亡、12人輕重傷。事後，警方和消防當局昨（23）日前往事發現場，進行長達1個半小時的鑑定工作，初步判定起火原因為冷氣機燃燒或電器走火。至於死者也安排鑑定死因，發現大部分死者死於一氧化碳中毒。

根據《韓聯社》，南韓京畿道富川市遠美區中洞一間觀光飯店22日晚間7時39分發生大火，火勢和濃煙從原本的810號客房瀰漫至7、8樓（原為8、9樓），釀成7人死亡（死者皆為韓籍）、12人輕重傷的慘劇，死傷者大部分是在客房、走廊、樓梯被發現，消防當局完成鑑識工作後，初步判定起火原因和冷氣機有關。

據悉，早在火災發生的6分鐘前，剛好有旅客被安排入住810號客房，只不過旅客抵達後卻聞到一股「燒焦味」，因此在未將房門關閉的狀態下，跑到櫃檯要求換房，因此才從這場火災幸免於難。

南韓警方、消防當局、國立科學搜查研究院等相關單位23日上午11時派人前往現場，進行聯合鑑定工作，最後在1小時30分鐘後的12時30分結束。消防當局分析，比起旅客在房內吸菸可能引起火勢，他研判起火原不排除是電器走火。

▲810號客房燃燒起火前，曾能聞到一股燒焦味。（圖／達志影像／newscom）

消防當局關係人士解釋，「（一開始被安排入住810號房）投宿旅客一開始打開房門時，聽到冷氣那個方向傳來『答答』，而且還聞到一股燒焦味，於是便跑到1樓要求更換房間。在此之際，冷氣引起的火花掉落，開始引燃沙發、床墊。」

該名關係人士補充，「其實若該名住客從810號房離開前，有確實關上房門的話，那麼可能會減緩火災擴散的速度，但是他卻是在打開門的狀態下離開房間的，房內裝修使用許多密度纖維木板，更助長火勢燃燒。」

京畿道消防災難本部長趙善鎬（音譯）表示，「目前初步研判，電器起火等最有可能是引起火災的主要因素。」

另外，國立科學搜查研究院也針對7名死者的詳細死因進行解剖和鑑定，發現除了2名（一對30至40多歲的男女）跳樓至逃生氣墊失敗的住客墜地摔死外，其他5人的死因皆為一氧化碳中毒。

據悉，該棟2004年完工的觀光飯店共擁有63間客房，火災當天有27名旅客入住，然而室內並無安裝消防灑水器。一名從608號房死裡逃生的20多歲女護理生回憶，其實她發現就連房間內也沒有放置用於逃生的緩降機。