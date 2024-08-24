美2火車相撞！車廂翻覆「橫躺軌道」畫面曝　燃油外洩緊急封路

▲ 火車相撞出軌，車廂橫躺在軌道上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州發生火車事故，2輛貨運列車正面相撞後出軌，造成2人受傷送醫，還有一座橋樑被毀，車上燃油外洩也引發河川污染的憂慮，事發原因仍在調查。

綜合《美聯社》及《每日郵報》，當地22日晚間，2輛貨運列車在科羅拉多州博爾德市（Boulder）相撞脫軌，造成車上燃油溢出及橋梁受損，車上2名人員受傷送醫治療，目前已經出院。

SKY9 is giving us a better look of this major crash involving a BNSF train and several train cars in Boulder @9NEWS



Areas to avoid:

Pearl Pkwy near 48th & Arapahoe

Part of Valmont @boulderpolice https://t.co/Mpsng0WSaJ pic.twitter.com/m0whDi0msD — Briana Fernandez (@BrianaFernNews) August 23, 2024

Our first look at the train derailment in Boulder next to the hospital. pic.twitter.com/gufxlykuUo — Jayson Luber (@Denver7Traffic) August 23, 2024

美媒曝光的空拍畫面顯示2輛列車車頭都嚴重受損，多節車廂脫軌，幾乎和軌道垂直，還有幾節車廂翻覆，橫躺在軌道上；也可看見當局動員重機具清除殘骸。出軌的車廂撞上鐵軌旁的電線，造成至少92戶家庭停電，所幸23日上午已經復電。

博爾德警方發文說明，事發地點在博爾德社區醫院（Boulder Community Hospital）以北，因火車本身就有約1英里（約1.6公里）長，清理及移動車廂需要時間，導致附近道路封閉數小時。當局進行調查並處理溢出的燃油後，23日完全恢復通行。

柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）已經接管現場應對工作，稱工作人員正盡可能快速且安全作業，目前財產損失規模僅有火車及周圍樹木，未對當地造成重大損失。

BNSF發言人證實有少量燃料溢出，但因其中一輛列車上流出的沙子吸收燃料，未對溪流造成影響，對民眾不構成威脅。