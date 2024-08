美2火車相撞！車廂翻覆「橫躺軌道」畫面曝　燃油外洩緊急封路

▲ 火車相撞出軌,車廂橫躺在軌道上。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國科羅拉多州發生火車事故,2輛貨運列車正面相撞後出軌,造成2人受傷送醫,還有一座橋樑被毀,車上燃油外洩也引發河川污染的憂慮,事發原因仍在調查。

綜合《美聯社》及《每日郵報》,當地22日晚間,2輛貨運列車在科羅拉多州博爾德市(Boulder)相撞脫軌,造成車上燃油溢出及橋梁受損,車上2名人員受傷送醫治療,目前已經出院。

SKY9 is giving us a better look of this major crash involving a BNSF train and several train cars in Boulder @9NEWS



Areas to avoid:

Pearl Pkwy near 48th & Arapahoe

Part of Valmont @boulderpolice https://t.co/Mpsng0WSaJ pic.twitter.com/m0whDi0msD