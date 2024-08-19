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社會 社會焦點 保障人權

高雄男硬闖平交道遭自強號撞死　父母雙亡警找無親人聯繫

記者賴文萱／高雄報導

高雄市岡山區靠近成功路平交道傳出死傷事故，18日晚間7點14分左右，一位騎腳踏車的男子突強行闖入平交道，遭火車撞上，「血肉模糊」當場慘死。鐵警局後續透過指紋辨識，查出他是當地人謝姓男子，但要聯繫家屬時意外發現他父母雙亡，沒有親人可以聯繫，最後通知他的同住友人，至於闖軌原因則尚待釐清。

▲蕭姓男子騎車來到成功路平交道，然後掀起柵欄，通過時被火車撞擊 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男騎車來到成功路平交道，然後掀起柵欄，通過時被火車撞擊 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蕭姓男子騎車來到成功路平交道，掀起柵欄，通過時被火車撞擊當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男子突闖越平交道，遭火車撞上當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據現場監視器畫面，當時一名男子騎腳踏車來到成功路平交道，在柵欄放下來後，他不明原因將柵欄抬起強行通過，隨後就遭到台鐵133次EMU3000型新自強號列車撞上，血肉模糊當場慘死。

▲蕭姓男子騎車來到成功路平交道，然後掀起柵欄，通過時被火車撞擊 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲監視器影像曝光，男子騎車來到成功路平交道，然後掀起柵欄，通過時被火車撞擊 。（圖／記者許宥孺翻攝）

鐵警局獲報後立即派員趕赴現場，由於死者血肉模糊難以辨識，後續警方調閱監視器畫面，並透過指紋辨識方式，才查出他是住在當地的謝姓男子，但要聯繫家屬到場時，意外發現他父母雙亡，已沒有親人可以聯繫，後續通知他的同住友人。

警方後續依規定報請檢察官相驗，釐清死因，並循線追查闖軌原因，至於謝男的後事則通知區公所協助處理。

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