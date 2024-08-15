火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

▲ 葛瑞絲是備受期待的媒體業明日之星。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國芝加哥發生罕見事故，一名年輕女記者穿越火車地面軌道時，被一輛剛離站的列車當場撞死，但當時火車並未發出任何鳴笛聲，令家屬質疑車站設計與安全措施不足。

綜合《紐約郵報》等美媒，這起事件發生於芝加哥Hegewisch South Shore火車站，22歲女記者葛瑞絲．本特科夫斯基（Grace Bentkowski）7月22日下班回家路上，和其他通勤族一起穿越地面軌道時，遭一輛駛離月台的火車撞上，重傷不幸死亡。

父親菲爾（Phil Bentkowski）回憶，當時他接獲警方通知，得知女兒被送到芝加哥大學醫院緊急手術，和妻子、兒子一起趕到醫院，幾小時後等到的卻是女兒的死訊。

菲爾說道，「我一開始心想『這不可能』，我以為剛離站的火車不會那麼快，被撞到最慘的情況可能是斷一條腿」，但撞擊力道將葛瑞絲拋飛到50英尺（約15公尺）以外，導致嚴重內傷。

這座火車站結構特殊，乘客必須穿越地面軌道才能走到停車場。但菲爾看過監視器影片後指出，葛瑞絲穿越鐵軌時，那列火車並未鳴笛，且視線疑似被一根巨大的柱子擋住。

葛瑞絲畢業於波爾州立大學，遇害前才剛進入美國媒體公司NewsNation。電視台聲明證實，「她本是顆閃亮的明日之星，對新聞的熱忱與對學習的渴望感染他人，投身新聞業的熱情鼓舞了同事，走進房間時總是帶來光明」，「我們為她的親友感到心碎，她永遠不會離開我們心中」。

傷心欲絕的家屬要求改善鐵路安全問題，至少加裝「停看聽」的警示牌。鐵路公司回應，目前正計畫在車站放置臨時警示牌，也正聯絡工程公司，了解如何在人行穿越道上增設警示系統。詳細案發原因目前仍在調查。