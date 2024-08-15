　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 葛瑞絲是備受期待的媒體業明日之星。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國芝加哥發生罕見事故，一名年輕女記者穿越火車地面軌道時，被一輛剛離站的列車當場撞死，但當時火車並未發出任何鳴笛聲，令家屬質疑車站設計與安全措施不足。

綜合《紐約郵報》等美媒，這起事件發生於芝加哥Hegewisch South Shore火車站，22歲女記者葛瑞絲．本特科夫斯基（Grace Bentkowski）7月22日下班回家路上，和其他通勤族一起穿越地面軌道時，遭一輛駛離月台的火車撞上，重傷不幸死亡。

父親菲爾（Phil Bentkowski）回憶，當時他接獲警方通知，得知女兒被送到芝加哥大學醫院緊急手術，和妻子、兒子一起趕到醫院，幾小時後等到的卻是女兒的死訊。

菲爾說道，「我一開始心想『這不可能』，我以為剛離站的火車不會那麼快，被撞到最慘的情況可能是斷一條腿」，但撞擊力道將葛瑞絲拋飛到50英尺（約15公尺）以外，導致嚴重內傷。

這座火車站結構特殊，乘客必須穿越地面軌道才能走到停車場。但菲爾看過監視器影片後指出，葛瑞絲穿越鐵軌時，那列火車並未鳴笛，且視線疑似被一根巨大的柱子擋住。

葛瑞絲畢業於波爾州立大學，遇害前才剛進入美國媒體公司NewsNation。電視台聲明證實，「她本是顆閃亮的明日之星，對新聞的熱忱與對學習的渴望感染他人，投身新聞業的熱情鼓舞了同事，走進房間時總是帶來光明」，「我們為她的親友感到心碎，她永遠不會離開我們心中」。

傷心欲絕的家屬要求改善鐵路安全問題，至少加裝「停看聽」的警示牌。鐵路公司回應，目前正計畫在車站放置臨時警示牌，也正聯絡工程公司，了解如何在人行穿越道上增設警示系統。詳細案發原因目前仍在調查。

ET快訊
「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了
台灣規模5.7地震「大陸也有感」　秒登微博熱搜
快訊／新北打滑車禍！1女壓輪下命危
獨／孫安佐點頭了！　格鬥賽對決「台中燒打雞」
快訊／地震搖超大！宜蘭紅綠燈掉落掛半空
快訊／地震狂搖　「台鐵4路段降速慢行」列車延誤
LIVE／規模5.7地震　氣象署最新說明
直擊／林郁婷簽到一半　突發生地震狂搖！
快訊／第4震！17:33規模4.7地震　最大震度4級
快訊／搖不停！17:33又地震　台北有感
一周內恐有規模4.5~5餘震　全台有感原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

「品客洋芋片」被賣了？　瑪氏砸1兆元進行最大收購案

「跳水王子」退役後最新工作！泳池邊大露翹臀　狂吸11萬人朝聖

高壓水柱噴傷肛門！日19歲男玩水上摩托車　「屁股爆血」進ICU

烏軍逆襲！紐時：攻入俄羅斯是豪賭　需防戰線暴露弱點

飛韓班機男乘客身亡！　妻急求救「老公不動了」機上猝逝

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

台灣飛日本多個航班取消！安比颱風來襲　日本明取消619班機

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

「品客洋芋片」被賣了？　瑪氏砸1兆元進行最大收購案

「跳水王子」退役後最新工作！泳池邊大露翹臀　狂吸11萬人朝聖

高壓水柱噴傷肛門！日19歲男玩水上摩托車　「屁股爆血」進ICU

烏軍逆襲！紐時：攻入俄羅斯是豪賭　需防戰線暴露弱點

飛韓班機男乘客身亡！　妻急求救「老公不動了」機上猝逝

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

台灣飛日本多個航班取消！安比颱風來襲　日本明取消619班機

雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝

新慈湖不一樣　2024放假囉！來慈湖Chill一下

阿滴爆料滴妹遇地震「躲桌底開會」！　淡定反應全被拍

鮮花不能插牛糞？陸男網紅交往洋正妹曬恩愛　慘遭女網友霸凌

中環勇敢對作！不甩最大主權基金進場　賣1662張中興電

5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

1200名台青參加海青節　陳玉珍分享赴陸求學心得：會認識最好朋友

《她的日與夜》霸榜串流冠軍！《背著善宰跑》已播4個月仍在前十

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

飯店房間1物品是細菌溫床　很常被忽視

北韓招待所「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生

即／世衛宣布：M痘構成國際公衛緊急事件

新娘睡伴郎　新郎婚禮上狂發性愛照

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

「早晨1習慣」害你瘦不下來

俄2州宣布進入緊急狀態！　烏軍：繼續多方向挺進

台灣飛日多個航班取消！安比颱風來襲

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

大阪大停電！24萬戶一片漆黑淪孤城

更多熱門

相關新聞

美非裔男子冤獄坐牢48年獲釋

美非裔男子冤獄坐牢48年獲釋

美國71歲非裔男子西蒙斯因一椿謀殺案入獄服刑近50年後沉冤得雪，他最近與當年指控他的奧克拉荷馬州艾德蒙市達成和解，將獲得715萬美元（約新台幣2億3300萬元）和解金。

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

夫告迪士尼過失致死遭駁　竟因訂了Disney+

夫告迪士尼過失致死遭駁　竟因訂了Disney+

華茲將出席10月1日副總統辯論　范斯未回應

華茲將出席10月1日副總統辯論　范斯未回應

關鍵字：

火車事故報導安全問題美國芝加哥

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

快訊／17:06東部地震　全台超有感

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面