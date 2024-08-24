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性感 DJ SODA去年夏季遭襲胸性騷　淚訴痛苦回憶被日本翻拍A片

▲▼DJ SODA泰國登台穿迷你比基尼。（圖／翻攝自IG）

▲DJ SODA泰國登台穿迷你比基尼。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓性感女神DJ SODA擁有天使甜美臉蛋、火辣姣好身材，在台灣享有高人氣。去年8月，DJ SODA曾出席日本大阪府音樂節表演，豈料她和粉絲們互動時，卻遭多名日本觀眾襲胸。儘管事情告一段落，不過DJ SODA又發現，這段痛苦經歷竟被日本知名A片製作公司翻拍，令她氣得以3國語言血淚控訴。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，來自南韓的性感女神DJ SODA昨（23）日在社群平台X上以韓文、日文、英文控訴這一段悲慘的經歷，原本她以為去年8月在大阪府泉南市音樂節MUSIC CIRCUS'23遭多名觀眾未經同意襲胸的事件，已經暫時告一段落，畢竟這起事件當初造成內心巨大的衝擊和創傷，然而她卻發現這段經歷竟然被翻拍成A片。

▲▼南韓性感女神DJ SODA去年8月在日本大阪音樂節遭觀眾襲胸性騷。（圖／翻攝自Instagram）

▲南韓性感女神DJ SODA去年8月在日本大阪音樂節遭觀眾襲胸性騷。（圖／翻攝自Instagram）

DJ SODA以韓文寫道，「去年夏天那一起事件（性騷擾）對我造成巨大傷害，為了撫平心靈的創傷和後遺症，我試圖尋求正面的方法讓事件結束。然而不久前我得知一項消息，日本知名成人影片製作公司，竟然翻拍我經歷過的事件，此時心臟宛如遭到重擊般。」

DJ SODA表示，「（在A片裡）飾演我角色的女優（女演員），竟然還在社群發文『能參與拍攝非常愉快』，這篇發文在我腦海始終揮之不去，我感到很痛苦。身為女性，這是一段令人感到非常羞恥的過往，我想讓事件沉寂下來。不過，這起事件在全球已經成為討論話題，此時影片又被以非法方式下載、散播，我到底該怎麼辦......」

▲▼日本知名AV片商「SOD」找來女優月乃露娜，片中暗度陳倉重現DJ SODA慘遭襲胸的情節，卻因此遭到炎上而停賣。（圖／翻攝自日網）

▲日本知名AV片商「SOD」找來女優月乃露娜，片中暗度陳倉重現DJ SODA慘遭襲胸的情節，卻因此遭到炎上而停賣。（圖／翻攝自日網）

根據日媒《女性自身》今年3月8日的報導，日本知名成人影片製造商「SOD」曾於3月5日在官網和社群平台發布新作，然而新作的海報、片名、標語等無不讓人聯想到去年夏季遭到襲胸性騷的南韓DJ SODA，只見片名寫「金髮美人DJ的性愛影片」，標語更寫著「那個（去年）夏天引爆話題」。

飾演影片女主角的AV女優月乃露娜（月乃ルナ）則是同樣留著金髮。許多網友們留言，「女優的外型超像來自南韓的DJ SODA」。經過一連串爭議後，片商才決定停止對外販售該作品。

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