超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名67歲張男去年2月間，駕駛BMW X6行駛國道秀水路段，不滿辛姓女子超車，狂閃大燈、按喇叭，以時速逾140公里兩度「剪車」辛女，並緊急煞停2次，造成辛女失控翻滾10圈、5歲辛童噴飛車外不治，今被法院依過失致死、肇事致人於死逃逸罪判刑3年2月。誇張的是，張竟透過親友，試圖關說審判長。彰化地方法院也證實此事，並主動在判決書披露。

▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外死亡。（圖／ETtoday資料照，以下同）

彰化地院在判決中指出，張男社會歷練豐富，在發生嚴重車禍，應該知道報警或叫救護車，甚至停車協助救護可能之傷亡者，在本案件發生時張男駕車逃逸，棄傷亡者不顧，犯後未成立調解，還試圖「關說法官」，可見未有悔改之意，依過失致死、肇事逃逸判處應執行3年2月徒刑。

針對關說一事，彰化地院發言人庭長邱鼎文表示，在審理過程中，張男確曾試圖透過審判長親友，轉告審判長「希望獲得較有利的判決」，事發後，法官當庭向被告及告訴人徵詢，是否要申請法官迴避，但雙方皆未要求迴避，法官因此無提出，依法宣判。

回顧此案發生於去年2月13日傍晚17時57分，辛女開車要返回高雄，行經國道1號南下路段204K秀水路段，與張男互有超車，張男不滿，不斷按喇叭與閃大燈，並以時速逾140公里超車至辛女前方緊急煞停2次。

▲辛女捧兒子遺照控訴。（圖／ETtoday資料照）

導致辛女駕駛車輛失控翻覆10圈，坐在副駕駛座5歲兒子因僅腰部綁安全帶，遭拋飛車外，造成顱內、腹內出血，送彰化醫院不治，小女兒有坐安全座椅、張女及辛女等3人則頭臉擦挫傷、骨折，張男則未留在現場，案發後才知道發生死亡車禍、經警方通知才到案說明。

法官審理認為，張男僅距離辛女約1個車身時，即驟然、任意變換車道到辛女前方，又即驟然煞車減速，以致辛女同時緊急煞車、左右閃避才失控翻覆，即使辛車有爆胎，亦是因被告張的過失駕車行為在前，使辛不得不為緊急煞車等閃避作為，而致車輛翻覆、爆胎，導致5歲童辛童被拋出車外，以致受傷死亡。