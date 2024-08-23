　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台版比薩斜塔」遇竊！專業村民出動空拍機、高山犬　活逮2毒蟲

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟因88風災，廟宇位移傾斜30度至45度，被稱為「台版比薩斜塔」，日前卻有2名毒蟲動起歪腦筋，打算偷運走白鐵欄杆變賣，惟因車身陷入泥濘動彈不得，暫且棄車開廂型車折返，在熱心村民們動用空拍機、出動高山犬埋伏下，與警方合力逮到2嫌，訊後依違反毒品防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭到逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭警民合力逮個正著。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

竹崎警分局太和來吉聯合所日前獲報，村民稱有1輛小貨車打算竊走振興宮舊廟的白鐵欄杆，結果因連日下雨，加上載著欄杆車身過重，車輪陷入廟前廣場的泥漿中無法動彈，但車上人員已不見蹤影。

16日下午警方趕赴廟宇發現該輛可疑貨車，經查為租賃車，正當員警調閱監視器釐清時，發現另輛可疑廂型車正抵達現場，下車的2名男子形跡詭異走到貨車前，警方隨即與村民合作逮人。

▲▼ 2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭到逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2嫌原先駕駛的貨車因輪胎陷入泥地，無法動彈。

由於入廟山路只有1條，擔心被嫌犯發現，先由山區村民操作自己的小型無人機飛抵廟宇上方實施監控，後於當天下午2時40分發現2嫌各駕駛車輛離開現場，警方便與村民在太和村新的振興宮廟前攔檢，有人更帶著自己養的高山犬加入圍捕。

▲▼ 2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭到逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

而2嫌見人狗大陣仗攔截，不敢輕舉妄動，聽從指揮下車受檢，警方雖未在車上發現贓物，卻查獲第二級毒品安非他命及吸食器，還有疑似一把槍枝，警訊後依違反毒品防制條例移送嘉義地方檢察署偵辦。

竹崎分局表示「警力有限、民力無窮」，此案例可證明本分局山區警勤區同仁深耕社區，藉此連結警察與地方民眾對社區的共同守護意識，為純樸山區地治安及交通工作貢獻一分心力，共創安居熱業的美好社區。

▲▼ 2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭到逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光
快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬
謝霆鋒、王菲「摸大腿、靠頭」畫面甜翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

住精品宅爽睡美女幹部　刑事戰將豪奢生活曝

5年10月進帳438億　九州博弈洗錢流程圖曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

更多熱門

相關新聞

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死

嘉義縣劉姓男子與吳姓妻子感情不睦，被控7月間在房間以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻並掐脖子，劉母聽到異聲發現。劉男向到場員警自首被移送，嘉檢偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。

父遭搜索他急賣股避損　台通光電董座之子涉內線交易嗆老爸很天真

父遭搜索他急賣股避損　台通光電董座之子涉內線交易嗆老爸很天真

2男潛入大樓誆抓漏師傅　警上銬逮捕

2男潛入大樓誆抓漏師傅　警上銬逮捕

北市女騎單車熱暈倒地　腳扭傷路人急協助

北市女騎單車熱暈倒地　腳扭傷路人急協助

使命必達去送餐？外送員騎上國10

使命必達去送餐？外送員騎上國10

關鍵字：

嘉義振興宮毒蟲偷竊影音

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面