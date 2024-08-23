「台版比薩斜塔」遇竊！專業村民出動空拍機、高山犬　活逮2毒蟲

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟因88風災，廟宇位移傾斜30度至45度，被稱為「台版比薩斜塔」，日前卻有2名毒蟲動起歪腦筋，打算偷運走白鐵欄杆變賣，惟因車身陷入泥濘動彈不得，暫且棄車開廂型車折返，在熱心村民們動用空拍機、出動高山犬埋伏下，與警方合力逮到2嫌，訊後依違反毒品防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

▲2名毒蟲跑到嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟打算偷竊白鐵欄杆，遭警民合力逮個正著。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



竹崎警分局太和來吉聯合所日前獲報，村民稱有1輛小貨車打算竊走振興宮舊廟的白鐵欄杆，結果因連日下雨，加上載著欄杆車身過重，車輪陷入廟前廣場的泥漿中無法動彈，但車上人員已不見蹤影。

16日下午警方趕赴廟宇發現該輛可疑貨車，經查為租賃車，正當員警調閱監視器釐清時，發現另輛可疑廂型車正抵達現場，下車的2名男子形跡詭異走到貨車前，警方隨即與村民合作逮人。

▲2嫌原先駕駛的貨車因輪胎陷入泥地，無法動彈。



由於入廟山路只有1條，擔心被嫌犯發現，先由山區村民操作自己的小型無人機飛抵廟宇上方實施監控，後於當天下午2時40分發現2嫌各駕駛車輛離開現場，警方便與村民在太和村新的振興宮廟前攔檢，有人更帶著自己養的高山犬加入圍捕。

而2嫌見人狗大陣仗攔截，不敢輕舉妄動，聽從指揮下車受檢，警方雖未在車上發現贓物，卻查獲第二級毒品安非他命及吸食器，還有疑似一把槍枝，警訊後依違反毒品防制條例移送嘉義地方檢察署偵辦。

竹崎分局表示「警力有限、民力無窮」，此案例可證明本分局山區警勤區同仁深耕社區，藉此連結警察與地方民眾對社區的共同守護意識，為純樸山區地治安及交通工作貢獻一分心力，共創安居熱業的美好社區。