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女師全裸陳屍樹林！出國度假「戀上Tinder男」　失蹤5天慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 札莉亞出國旅遊發展出新戀情，卻遇上恐怖情人。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名年輕女老師到非洲模里西斯遊玩，家人卻收到她傳來的訊息，要求「別再聯絡我」後就此失聯，未料她遭交友軟體認識的新男友下毒手，5天後被尋獲時早已慘死。

根據《太陽報》，29歲俄國女子札莉亞（Zaliya Shamigulova）在車里雅賓斯克市一所大學任教，曾擔任2014年索契冬奧火炬手，近日到有「天堂島嶼」之稱的模里西斯度假，原定9月前往馬達加斯加，卻在旅途中遇害。

札莉亞17日離開在模里西斯弗利康弗拉克海灘（Flic En Flac Beach）的出租公寓後失蹤，同行的女性友人19日報案。有影片捕捉到她身穿藍白相間的洋裝，坐進一輛當地男性的藍色轎車，成為她的最後身影。

她失蹤後不久，遠在俄國的家人收到她的訊息，聲稱她「決定消失」，要求家人「別再聯絡」。未料她的屍體22日在一座樹林裡被發現，身上不僅一絲不掛，還有多處刺傷。

當地警方逮捕一名男嫌，他透過交友軟體Tinder認識札莉亞，供稱自己深愛著她，想和她結婚，17日開車載她出門觀光，卻發現札莉亞對他不忠，憤而拔刀將她殺害，剝光衣服後埋屍，再假冒札莉亞名義傳訊息給她的家人。警方目前仍在調查他是否有共犯。

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