被指搞丟56億存款！　陸長安銀行：報導失實已報案

▲長安銀行。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

存在銀行的一筆鉅款居然不翼而飛！浙江優策投資三檔基金年報披露，12.52億元人民幣（約新台幣56.3億）的存款存放在長安銀行，幾乎全被轉走，到今年7月餘額只剩8.6萬元人民幣（約新台幣38.7萬），事後銀行方表示「不知情」，讓大陸網友全炸鍋。事件發酵多日後，長安銀行今日（20日）發布聲明回應。

長安銀行今日在官網發布聲明稱，「經核查，相關媒體報導所稱『12.52億元存款丟失』嚴重失實，報導所用《帳戶餘額明細表》的單據、印章、金額均是偽造變造，我行已向公安機關報案，警方已受理偵辦。同時，我行已向相關媒體發送律師函，並對相關轉發轉載行為進行了公證證據保全，我行對不實言論將保留追究法律責任的權利。」

官網顯示，長安銀行成立於2009年7月，由陝西省寶雞市商業銀行、咸陽市商業銀行、渭南城市信用社、漢中城市信用社和榆林城市信用社等地方法人銀行業金融機構，以新設合併方式組建的法人股份制商業銀行，註冊資本金75.77億元（人民幣，下同）。

此前，陸媒報導稱，浙江優策投資與長安銀行簽訂《協議存款合同》，將「優策長實」、「優策長秀」、「優策月月盈3號」3個產品的募資存入長安銀行多家支行私募基金專戶。根據相關產品披露的2023年年報，上述3個銀行協議存款合計金額達12.52億元。

今年7月3日，投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布，而在長安銀行打印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元。

上述報導發布後，有關長安銀行「12.52億元存款丟失」的消息開始在網路上發酵。報導中提及的優策投資，全名為浙江優策投資管理有限公司，是一家私募機構，其控股股東為杭州連芯投資管理合夥企業（有限合夥），持股比例為99%。

長安銀行在上述聲明中還披露了優策投資早前公布的《關於網絡輿情相關事項的聲明》，其中提到，7月10日，因優策投資管理人員在產品退出方案上發生分歧，基金管理人罔顧事實擅自向投資人發布重大事項公告，將優策公司暫停「優策月月盈3號私募證券投資基金」等11支基金的申贖業務原因，歸咎於因長安銀行未按時提供《帳戶餘額明細表》導致，提供了部分虛假憑證材料，造成投資者恐慌。不過，上述聲明並未明確12.52億元存款現時的流向。