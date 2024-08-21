　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

被指搞丟56億存款！　陸長安銀行：報導失實已報案

▲▼長安銀行。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲長安銀行。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

存在銀行的一筆鉅款居然不翼而飛！浙江優策投資三檔基金年報披露，12.52億元人民幣（約新台幣56.3億）的存款存放在長安銀行，幾乎全被轉走，到今年7月餘額只剩8.6萬元人民幣（約新台幣38.7萬），事後銀行方表示「不知情」，讓大陸網友全炸鍋。事件發酵多日後，長安銀行今日（20日）發布聲明回應。

長安銀行今日在官網發布聲明稱，「經核查，相關媒體報導所稱『12.52億元存款丟失』嚴重失實，報導所用《帳戶餘額明細表》的單據、印章、金額均是偽造變造，我行已向公安機關報案，警方已受理偵辦。同時，我行已向相關媒體發送律師函，並對相關轉發轉載行為進行了公證證據保全，我行對不實言論將保留追究法律責任的權利。」

官網顯示，長安銀行成立於2009年7月，由陝西省寶雞市商業銀行、咸陽市商業銀行、渭南城市信用社、漢中城市信用社和榆林城市信用社等地方法人銀行業金融機構，以新設合併方式組建的法人股份制商業銀行，註冊資本金75.77億元（人民幣，下同）。

此前，陸媒報導稱，浙江優策投資與長安銀行簽訂《協議存款合同》，將「優策長實」、「優策長秀」、「優策月月盈3號」3個產品的募資存入長安銀行多家支行私募基金專戶。根據相關產品披露的2023年年報，上述3個銀行協議存款合計金額達12.52億元。

今年7月3日，投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布，而在長安銀行打印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元。

上述報導發布後，有關長安銀行「12.52億元存款丟失」的消息開始在網路上發酵。報導中提及的優策投資，全名為浙江優策投資管理有限公司，是一家私募機構，其控股股東為杭州連芯投資管理合夥企業（有限合夥），持股比例為99%。

長安銀行在上述聲明中還披露了優策投資早前公布的《關於網絡輿情相關事項的聲明》，其中提到，7月10日，因優策投資管理人員在產品退出方案上發生分歧，基金管理人罔顧事實擅自向投資人發布重大事項公告，將優策公司暫停「優策月月盈3號私募證券投資基金」等11支基金的申贖業務原因，歸咎於因長安銀行未按時提供《帳戶餘額明細表》導致，提供了部分虛假憑證材料，造成投資者恐慌。不過，上述聲明並未明確12.52億元存款現時的流向。

ET快訊
快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆罕見發聲
辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐
4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！
短今試穿泳裝　當場被店員喬奶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！「廁所卡」限時20分鐘　陸媒批不友善

全紅嬋收到3.3萬元LV「烏龜掛飾」了！　網直呼：只有她才能帶紅

反擊歐盟向電動車開刀！陸對進口乳製品展開反補貼調查

習近平見奧運選手　強調中國「拿乾淨的金牌」

陸3歲女童淪人肉沙包慘死！　生父和同居女友被捕

日本一品牌海報將「台灣和中國並列」　陸網喊抵制：關店走人吧

中國出現「買房零頭期款」　地方政府發出警示文件

廣西北海多人趕海遭「雷擊」釀1死2傷　當地居民：天氣太極端

陸女新婚患卵巢瘤！老公一聽「切除子宮」馬上提離婚

谷愛凌嗆爆中國酸民！秀「超神戰績」辣舞：黑子為國家做了什麼？

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！「廁所卡」限時20分鐘　陸媒批不友善

全紅嬋收到3.3萬元LV「烏龜掛飾」了！　網直呼：只有她才能帶紅

反擊歐盟向電動車開刀！陸對進口乳製品展開反補貼調查

習近平見奧運選手　強調中國「拿乾淨的金牌」

陸3歲女童淪人肉沙包慘死！　生父和同居女友被捕

日本一品牌海報將「台灣和中國並列」　陸網喊抵制：關店走人吧

中國出現「買房零頭期款」　地方政府發出警示文件

廣西北海多人趕海遭「雷擊」釀1死2傷　當地居民：天氣太極端

陸女新婚患卵巢瘤！老公一聽「切除子宮」馬上提離婚

谷愛凌嗆爆中國酸民！秀「超神戰績」辣舞：黑子為國家做了什麼？

中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

史上首次大學短報缺額！招聯會：影響升學權利「一定要查清楚」

快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆不忍罕見發聲了！

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／5搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！「廁所卡」限時20分鐘　陸媒批不友善

蔡英文愛犬Maru過世　他感謝摯愛導盲犬「寶貝，爸爸永遠愛你」

警加班不滿一小時不算數？　洪申翰成功爭取實施「加班餘數併計」

「對台支持不變」藍觀選團與裴洛西互動熱　評歐巴馬演說有高度

「證件妹」吳佳穎曾被罵男人婆！　談林郁婷受歧視：她是台灣英雄

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

大陸熱門新聞

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

2男捉44隻壁虎被抓　警：捉1隻就違法

爬山不想背行李！兄妹氣球綁包拉著走

鋼琴老師家中被砸！兇手竟是「教6年的學生」

淘寶官方「100％正版」爆賣假貨！　女律師申訴竟狂被打槍

谷愛凌辣舞嗆中國酸民：黑子做了什麼？

《黑神話：悟空》爆紅　遊戲廠員工遭瘋狂挖角

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」 果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？

日本一品牌海報將台灣和中國並列　陸網友怒抵制

29歲女子吃素半年…患「中重度脂肪肝」

2024首個「超級月亮」！高掛雷峰塔頂

《黑神話：悟空》第一個受害者！實況主玩一半當場吐了

更多熱門

相關新聞

遺體恐卡船艙！科技大亨乘遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

遺體恐卡船艙！科技大亨乘遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

英國科技大亨林奇、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫搭遊艇度假，昨晨在義大利西西里島外海發生船難失蹤，經2天搜救仍未尋獲。搜救單位研判，罹難者遺體恐卡在船艙內，但沉船深達海底50公尺使搜尋十分困難。

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！金管會說話了

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！金管會說話了

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

陸漁船遭撞沉1死3失聯！搜救第3天仍未尋獲

陸漁船遭撞沉1死3失聯！搜救第3天仍未尋獲

關鍵字：

銀行存款長安銀行失蹤新聞

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面