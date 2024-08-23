北宜公路詭異絕命！丈夫「找空拍機」突消失　2小時後發現已身亡

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陸運陞／新北報導



新北市石碇區北宜路五段昨（22日）發生一起離奇失蹤事件。一對夫妻在潭腰巷附近遊玩時，70歲的許姓男子告知陳姓妻子要前往邊坡尋找空拍機，但隨後便失聯。妻子向警方報案，警消獲報後展開搜索，在下午4時許於邊坡草叢中發現許男子，許男送醫後宣告不治，詳細死因仍待進一步調查。



昨（22日）下午3時37分，警方接獲一名陳姓女子報案，表示她與70歲的許姓丈夫子早上前往石碇區北宜路五段的潭腰巷附近拍照遊玩。丈夫說要前往邊坡尋找空拍機，但隨後就失聯長達近兩小時。焦急的妻子立刻向警方求助。

警方接報後，立即調派9輛車和23名警消人員展開搜救行動。下午4時46分，搜救隊在距離道路約150公尺的邊坡草叢中發現許姓男子，警消找到他時，他已無生命跡象。儘管被緊急送往耕莘醫院搶救，最終仍宣告不治，具體死因仍有待進一步調查。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒民眾，進行登山活動前應做好萬全準備，了解天氣情況並確保裝備齊全，同時學習下載離線地圖並熟悉定位功能或其他求救工具。如在山區遇險或迷路，應保持冷靜，並在發現同伴失聯時立即撥打119求救，以爭取寶貴的救援時間。