　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北宜公路詭異絕命！丈夫「找空拍機」突消失　2小時後發現已身亡

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陸運陞／新北報導

新北市石碇區北宜路五段昨（22日）發生一起離奇失蹤事件。一對夫妻在潭腰巷附近遊玩時，70歲的許姓男子告知陳姓妻子要前往邊坡尋找空拍機，但隨後便失聯。妻子向警方報案，警消獲報後展開搜索，在下午4時許於邊坡草叢中發現許男子，許男送醫後宣告不治，詳細死因仍待進一步調查。

昨（22日）下午3時37分，警方接獲一名陳姓女子報案，表示她與70歲的許姓丈夫子早上前往石碇區北宜路五段的潭腰巷附近拍照遊玩。丈夫說要前往邊坡尋找空拍機，但隨後就失聯長達近兩小時。焦急的妻子立刻向警方求助。

警方接報後，立即調派9輛車和23名警消人員展開搜救行動。下午4時46分，搜救隊在距離道路約150公尺的邊坡草叢中發現許姓男子，警消找到他時，他已無生命跡象。儘管被緊急送往耕莘醫院搶救，最終仍宣告不治，具體死因仍有待進一步調查。

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒民眾，進行登山活動前應做好萬全準備，了解天氣情況並確保裝備齊全，同時學習下載離線地圖並熟悉定位功能或其他求救工具。如在山區遇險或迷路，應保持冷靜，並在發現同伴失聯時立即撥打119求救，以爭取寶貴的救援時間。

▲▼ 丈夫失聯2小時，警消最終在草叢找到他，送醫後宣告不治。 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大
戴資穎超痛苦！球迷心疼又氣憤　4強賽對手出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜變賣　換2萬元想否認：這一幕打臉

輪椅婦深夜超商外呆坐2小時　暖警變身看護一路查找助返家

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜變賣　換2萬元想否認：這一幕打臉

輪椅婦深夜超商外呆坐2小時　暖警變身看護一路查找助返家

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

她體重破百！切胃手術「2個月降10kg」　呼吸中止症也改善

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

酒駕撞情侶害1死1傷　駕駛先關心車損

即／每份200買連署參選總統！台灣皇帝副手遭判刑

北宜公路詭異絕命　丈夫「找空拍機」身亡

更多熱門

相關新聞

樹林傳哭聲以為撞鬼　一看竟是失蹤5天男童

樹林傳哭聲以為撞鬼　一看竟是失蹤5天男童

越南安沛省一名6歲男童失蹤5天4夜，21日下午在一片木薯叢中被林務工人尋獲。男童靠著吃野果、喝溪水活下來，被找到時疲累得站不起來，所幸全身除了蚊子叮咬並無外傷。

被指搞丟56億存款　陸長安銀行：報導失實已報案

被指搞丟56億存款　陸長安銀行：報導失實已報案

遺體恐卡船艙！科技大亨乘遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

遺體恐卡船艙！科技大亨乘遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

陸漁船遭撞沉1死3失聯！搜救第3天仍未尋獲

陸漁船遭撞沉1死3失聯！搜救第3天仍未尋獲

關鍵字：

迷離失蹤石碇

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面