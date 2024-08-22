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在地食材玩出料理新創意！仁德、永康國小午餐獲教育部午星獎

▲台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學校午餐菜單品質及多元性，以及促進學校間的菜單交流，教育部國教署日前委託成功大學舉辦2024年度推動學校午餐科技創新計畫「午星獎」， 學校午餐菜單表揚活動。

台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐，展現南市學校「健康、安全、美味」的午餐理念。

黃偉哲市長表示，台南市112學年度的午餐自辦比率高達95%，為六都之冠，近3年更增聘22名學校營養師，透過專業營養師的食材選擇和搭配，提升學校午餐的飲食品質和健康意識。學校午餐具有教育意義，除了幫助學生均衡飲食，促進身心健康，更可藉由飲食認識在地與各國文化，台南物產豐饒，在地食材如虱目魚、鳳梨、芒果、稻米等皆名揚海外，透過營養師與校廚的創意思維與烹調技巧，發揮食材的美味，讓學童可於營養午餐中認識台南，一起品嚐台南的山珍海味。

▲台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，為協助學校午餐菜色多樣性，自2019年起開始辦理廚藝競賽，並藉由「台南市學校午餐教育資訊網」(https://lunch.tn.edu.tw/menu)進行校際菜單交流，目前網站已收集「護目」、「高纖」、「高鈣」、「異國」、「在地料理」等16項主題菜單，1000道以上菜色。此次台南仁德國小及永康國小，將台南在地特色食材融入午餐菜單設計中，創造出色彩繽紛且美味健康的營養午餐，於今年度榮獲「午星獎」，能夠獲獎是肯定廚房夥伴們在提升午餐品質、飲食教育的努力，也為其他學校樹立榜樣，鼓勵更多學校致力於提升學校營養午餐品質的行列。

▲台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

仁德國小為消弭學童抗拒海鮮食材的心理，以海鮮食材為主設計學校午餐，呈現豐富層次的口感和令人驚艷的美感。菜單以蝦仁搭配水生蔬菜筊白筍，繽紛色澤可提高食慾；含在地食材的油蔥蒸蛋，讓每一口都有油蔥酥的香氣；冬瓜蛤蜊湯充滿濃郁的海鮮風味，讓學童喜愛上海鮮料理。此套菜單不只榮獲「午星獎」之殊榮，更為人氣獎得主之一，為台南學校午餐爭光！

▲台南市仁德國小及永康國小皆榮獲「午星獎-在地食材獎」之殊榮，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康國小響應世界地球日，將學校午餐融入地產地消、低碳飲食等概念，選用學甲虱目魚和東山柳丁，創造酸甜滋味的海鮮料理；七股文蛤和菇類拌炒，可補充纖維質；西港芝麻搭配時蔬，增加風味；永康白蘿蔔和安南玉米燉煮，清香又甘甜。希望學童在吃得健康、安全及營養的前提下，也能符合「享當季、吃在地、食永續」之概念，落實從產地到餐桌之理念，一起響應環保愛地球。

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