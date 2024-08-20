　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

文／中央社台北20日電

中國社會「消費降級」現象輪到房租。在整體經濟承壓的情況下，上海房租水準回到2019年，北京也有越來越多房東主動調降租金。即使今年大學畢業生創新高，但大城市租房市場仍較以往冷清。

房地產公司「諸葛找房」的數據顯示，全國大中城市租金已經連續9個月出現年減。

界面新聞引述易居研究院發布的報告顯示，6月上海平均租金以及房租收入比均降至2019年以來新低，房租收入比首次降至25%以下區間，租金壓力處於2019年以來歷史低點。

7月上海全市掛牌租賃房源的平均租金為每月每平方公尺人民幣88.15元（約每坪新台幣1280元），月增5.2%，年減8.7%，跌幅擴大，與2023年全年平均租金相比下跌了7.4%。

中國證券報17日報導，2024年畢業季的北京租房市場，和往年相比較為冷清。

一名北京上班族說，原以為畢業季換房會很貴，沒想到房東為了留住他，竟然主動降了1000元（人民幣，下同）的租金。這樣的例子並非特例。

一名北京市核心區域西城區的房東也很焦慮，掛在網上出租的房子遲遲沒有租出去。往年房子一掛出去，來看的人絡繹不絕，短則一兩星期，慢則一兩個月能成交。即使遇到講價的人，最多降個100、200元也基本敲定。他感覺今年房子很難出租。

房產投資智庫「米宅」昨天發文指出，今年有1179萬的大學畢業生，比去年還多21萬人，「應該是漲租的時候」，但不只上海，北京、深圳、武漢、杭州、南京等很多熱門城市房租也都在下跌。

中指研究院發布的「2024上半年中國住房租賃市場總結與展望」顯示，受宏觀經濟運行承壓、居民收入預期下行、保租房大規模入市等因素影響，上半年市場租金整體呈現下行態勢。全國重點50城住宅平均租金累計下跌0.90%，較去年同期由漲轉跌，租金走勢承壓。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

快訊／台南深夜自撞車禍　男子受困救出失去生命跡象

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

大陸熱門新聞

全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！實況主玩一半當場吐了

《黑神話：悟空》爆紅　遊戲廠員工遭瘋狂挖角

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」 果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

爬山不想背行李！陸兄妹氣球綁包包拉著走

25歲女網紅絕望身亡　遭配冥婚畫面曝光

樊振東升官了　正面回應退役

民眾直擊成都上空「7顆太陽」同時現身 網喊：后羿在哪？

甩開禁藥陰霾！孫楊確認8月底回歸

女子花13萬元整形…眼球眼角被縫一起

日銷50萬隻！全紅嬋帶紅「夜光烏龜」

2024首個「超級月亮」！高掛雷峰塔頂

《黑神話：悟空》拉起A股遊戲傳媒板塊　賣300萬份才能回本

更多熱門

相關新聞

台中首購族人道走廊出爐　梧棲還有2字頭預售案

台中首購族人道走廊出爐　梧棲還有2字頭預售案

盤點台中上半年預售新案成交價格，業者根據實登資料統計2024上半年台中市各區預售屋均價，並找出負擔最低的5大平價區，結果以梧棲區的26.3萬元最便宜，也是台中市唯一低於3字頭的行政區，業者笑言，海線宛如高房價時代的「首購人道走廊」。

走失女童「離奇撞臉」女兒　上海媽懷疑凍卵被偷

走失女童「離奇撞臉」女兒　上海媽懷疑凍卵被偷

租金補貼恐推升房租？　內政部：民眾滿意度7成

租金補貼恐推升房租？　內政部：民眾滿意度7成

租金補貼越補越貴？　內政部駁：民眾滿意度高達7成

租金補貼越補越貴？　內政部駁：民眾滿意度高達7成

前8月砸242億補庫存　一表看上市櫃建商台中布局

前8月砸242億補庫存　一表看上市櫃建商台中布局

關鍵字：

房價房租上海

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面