▲360智慧手錶說中國人小鼻小眼、笨的最笨。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友22日發布影片爆料稱，自己使用大陸網路公司-奇虎360出品的一款智慧兒童手錶，提問「中國人是世界上最聰明的人嗎」時，答案竟答「中國人小鼻小眼、笨的最笨」，讓她和家裡人都「嚇到了」。之後，360的創辦人及董事長周鴻禕出面道歉，稱那是舊版本，是從網路上抓取的答案，並親自展示新版本的回答。

據《瀟湘晨報》報導，據該網友表示，該手錶是在2023年購買的，主要是為了防止女兒走丟，手錶的品牌是360兒童手錶。

該網友為了演示，又重新用手錶問了一遍同樣的問題。語音回答，「以下內容來自360搜索……。」除了語音，答案還以文字的形式顯示在手錶上，「因為中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裡最大。」整個回答有數百字，其中還有「什麼四大發明，你看見了嗎？歷史是可以捏造的。而現在的手機、電腦、高樓大廈、公路，等等所有高科技都是西方人發明的」等表述。

▲董事長出面道歉。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

360集團創始人、董事長周鴻禕22日發長文道歉稱，「今天在網上看到影片反映我們某型號的兒童手錶出現錯誤的問答，給用戶帶來不適，我們表示真誠的歉意。」

他表示，「經過快速檢查，出現問題的這款手錶是2022年5月份的一個舊版本，其中沒有裝入我們的大模型。它回答問題不是通過人工智慧，而是通過抓取互聯網公開網站上的資訊來回答問題。目前我們已經快速完成了整改，刪除了上述所有有害資訊，並正在將軟體升級到人工智慧版本。」

周鴻禕強調，「我們也檢查了新版的大模型兒童手錶的問答功能，我也給大家做了幾個測試，從目前來看是沒有任何問題的，大家可以放心使用。對於舊版本的手錶，在未來的一到兩周內，我們會陸續給大家把軟體升級，網站的服務也會升級，做到不再出現類似的問題。」