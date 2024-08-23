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墾丁先改善哪才有生機？網狂指1缺點「不是物價」：先滾再說

▲墾丁沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲許多人希望先改善墾丁沙灘擺攤亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

墾丁曾是國人、外國客必訪的觀光勝地，卻因為住宿價格和物價關係，人氣漸漸下降，近日還有人直呼，去墾丁不如去沖繩，再度掀起話題。就有網友好奇，墾丁旅遊要怎麼改善，才會有一線生機？其中，最多人認為需要先改善的卻不是物價，「把霸佔沙灘商家趕走，我考慮一下」、「沙灘雨傘業者先滾再說。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「墾丁旅遊要怎麼改善才會有一線生機？」過去墾丁曾是大家很愛的國旅好去處，現在卻變成人人喊打的過街老鼠，每個人都在罵，「墾丁究竟是出了什麼問題？導致人氣直直落，還招人罵名，然後，墾丁旅遊要怎麼改善才會有一線生機？」

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看到貼文後，就有網友表示，「不用改善，市場機制讓他們自然下架就好，全世界那麼多地方能去，幹嘛去墾丁」、「民宿飯店沒人住、加價賣，東西太貴沒人買，繼續加價賣」、「回歸自然就好，畢竟是國家公園。」

其中，許多人希望先改善的，並不是物價或房間價格，「把霸佔沙灘商家趕走，我考慮一下，插太陽傘佔沙灘就算了，還會趕人，還屢試不爽，想到就X，沙灘可是公共財耶！這些無良業者是怎樣？X的超不爽的」、「把公有沙灘拿來賺錢，沒救了」、「沙灘雨傘業者先滾再說。」

還有人提到峇里島、富國島等渡假聖地雖然也會管制，但那是酒店跟當地政府租借的區域，「還有人講峇里島富國島咧，人家那是酒店跟當地政府租借的區域，可不是公共海灘，他們有權利拿來收益，也有責任維護清潔，趕走非住客太正常了」、「峇里島的業者有佔用國家公園來營利嗎？」

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