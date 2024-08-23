賴清德主持823砲戰66周年典禮　洪秀柱籲：提出「反獨謀合」論述

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

今（23日）是823砲戰66周年的日子，總統賴清德也將前往金門主持追悼典禮。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，「戰爭無情，和平無價」，真正愛台灣顧人民的話，就必須提出「反獨謀合」的論述，以兩岸必將統一為目標，唯有在此共識下，彼此方能恢復對話，讓外部勢力無法見縫插針，這才是正道。

洪秀柱提到，1958年8月23日下午6時30分，由對岸發起砲戰，在短短2小時內，就發射了5.7萬多發砲擊，當時的金門防衛部司令官胡璉將軍和共軍指揮官葉飛數次交鋒，不過在2009年時，他們的子女胡之潔和葉小楠2位女士在廈門見面，相擁之下一笑泯恩仇。

洪秀柱認為，過去為保衛中華民族傳承，捍衛台灣同胞生命財產避免赤化，兩岸對峙分別拉起「三民主義統一中國」、「一國兩制統一中國」的標語迄今可見。

然而，洪秀柱指出，1990年代兩岸以對話取代對峙，兩岸在同屬中國共謀統一的共識下，走向和平榮景，有一段期間，兩岸多數人都相信21世紀是中國人的世紀，當時許多朋友對未來發展充滿了希望。

洪秀柱感慨，如今台獨政權高唱《抗中保台》，為了選票造成台灣社會的分歧，卻無能力處理因此所造成的混亂和仇恨，讓兩岸關係越來越疏離甚至對立，令她痛心。

此外，洪秀柱表示，就職總統尚未百日的賴清德，率領總統府秘書長潘孟安與國防部長顧立雄，在八二三到金門快閃，還有媒體報導，金門縣民以及希望兩岸和平交流的朋友，都希望賴清德不要重複發表強硬的兩岸論述，希望讓兩岸遠避災禍。

洪秀柱點出，過去台灣在美陸兩大之間，全國上下一心以三民主義謀求中國統一的立場，成為台海之間的「大三角」平衡關鍵，兩岸三種政治立場藍、綠、紅，則以「小三角」的關係維持著平衡。

洪秀柱進一步說明，如今小三角中在藍不統、綠求獨相合下，與對岸成為二元對抗，大三角關係則因台灣反統親美，配合維持兩岸分裂最符合美國利益，以致美陸兩極對抗再無轉圜餘地。

洪秀柱強調，過去兩岸從敵對走向和平共存，金門、廈門宛如一家，還常在同一節日施放煙火，卻因民進黨政府僅靠口號但無作法的兩岸策略，不復以往。

最後，洪秀柱表示，「戰爭無情，和平無價」，真正愛台灣顧人民，必須提出反獨謀合的論述，以兩岸必將統一為目標，唯有在此共識下，彼此方能恢復對話，讓外部勢力無法見縫插針，這才是正道。