賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日召開「健康台灣推動委員」，會後他裁示指出，今天會議設定健康台灣目標，就是活得久、過得好、健康趴趴走，在未來8年內，要讓國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從百分之10降至百分之8，以及兒童死亡率，從千分之5.3降至千分之4以下。



另外，賴清德也指出，政府要優化「長照2.0」，提早啟動「長照3.0」。他說，過去八年，政府推動「長照2.0」，積極建構以社區為基礎的照顧服務體系。全國長照據點，從原先的700多個，已經增加到目前的1萬4000多個。



賴清德表示，隨著台灣邁入「超高齡社會」，家庭照顧更不能等。未來將擴大醫療與「長照3.0」的結合，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、長照、機構、醫療和社福的一體式服務。這當中，包括在宅醫療、夜間緊急服務，也要協助照顧者有更多的喘息機會。



「目標設定了，我們就要全力以赴。」賴清德表示，今天衛福部報告的「健康台灣願景規劃」，是融合了「國家希望工程」和「健康台灣論壇」的方向和建言，政府會整合各部會的資源，運用公私部門最大的力量，來落實各項工作。



賴清德說，政府也要繼續推動健保改革，加強跨機構、學界、醫療界、產業界，以及民眾之間的對話與溝通，來確保醫護人員有合理的薪資待遇，保障民眾的就醫品質，讓健保可以永續發展。他相信，唯有更平權的醫療，才有更健康的國民，也才能讓台灣更強大。

最後賴清德表示，未來要請副召集人、行政院政務委員陳時中、執行秘書邱泰源，將「健康台灣」的政策推動進度，列為以後委員會的報告項目。他說，一方面透過每季一次的會議，強化社會溝通；另一方面，更重要的是，讓全體國人，更了解攸關自身健康的政策措施。