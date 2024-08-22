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賴清德首場「健康台灣委員會」　研議健保補助產後檢查給付

▲▼總統賴清德主持「健康台灣推動委員」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日召開「健康台灣推動委員」，會中就各項醫療及健康政策提出建言，包括遠距醫療、孕產婦醫療政策，以及心理健康與精神疾病治療等面向進行討論。其中，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，孕產婦孕期間的營養、運動、心理適應、家庭相處、身體狀況等，都應該提供孕產婦更加全面的支持，因此建議健保應研議補助產後檢查的給付，讓女性能獲得更全面的照顧。

在本次閉門會議中，據了解，長年致力婦女醫療的台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈提出，目前我國政策對於孕產婦的支持尚有許多可精進之部分，在孕產婦、新生兒的健康部分，產檢項目大多集中在身體的檢查，但包含孕期間的營養、運動、心理適應、家庭相處、身體狀況等，都應該提供孕產婦更加全面的支持。因此，他建議健保應研議補助產後檢查的給付，讓女性能獲得更全面的照顧。

營養師公會全國聯合會理事長郭素娥也表示，針對高風險懷孕的女性希望能夠提供更全面的照護，包括在孕期、產後都能給予飲食、營養諮詢，也讓飲食、營養、衛教都能夠納入健保補助。

醫策會副董事長蔡森田，以及成功大學醫學院院長沈延盛則提出醫療中心聯防區域的概念。蔡森田指出，中央應該對醫療不足的地區劃分責任區，現在有許多醫學中心及準醫學中心，由這些醫學中心進行醫療統合，並邀集地方衛生局討論需求，這樣可以讓病患不會因為偏鄉區域限制醫療資源。

沈延盛則是以花蓮秀林鄉的全人整合計畫為例，醫學中心聯防各自分配的責任縣市，如此一來篩檢出疾病的病患可以不用到處跑，可以在醫學中心治療疾病，實踐醫療平權。

此外，精神醫療與心理支持的中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓指出，他很認同現行政策推動擴大年輕族群心理支持方案，他以近日發生的鋼琴家輕生的悲劇為例。他強調，心理健康與精神治療的數位轉型是現在重要的目標之一，現在許多不健康的數位環境，造成網路霸凌的現象層出不窮，這樣的霸凌現象造成了新型態的心理創傷。

他表示，過去針對校園霸凌、家庭暴力等問題進行防治，而現在無所遁形的網路界線造成的新型態創傷卻很難預防；因此，推動心理健康韌性計畫是刻不容緩。他以國外現在所推行的「社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）」為例，許多國家目前已經訂定SEL課綱，目的就是在提升年輕學子自我效能與心理韌性，讓兒童、青少年建立正確的社交情緒，來因應各式型態的網路霸凌。

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