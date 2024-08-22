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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「台灣明年進入超高齡社會」　坦承健保挑戰會更大

▲▼總統賴清德22日下午親自主持「總統府健康台灣推動委員會」首場會議。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德22日下午親自主持「總統府健康台灣推動委員會」首場會議。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日下午親自主持「總統府健康台灣推動委員會」首場會議。賴清德在開場致詞時特別點出，明年台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名65歲以上，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，挑戰會越來越大；因此，他認為，政府要持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質，讓健保永續發展，台灣醫療更平權。

賴清德表示，從競選期間，就不斷思考，如果有幸當選，有別於歷任總統，能為人民做出什麼不同的貢獻，思考再三，自己出身醫界，應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」。

賴清德說，健康台灣目標，健康是基本人權，更是普世價值。健康促進的議題，不只是涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。

賴清德表示，台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系，帶來貢獻。

賴清德說，未來還有嚴重影響健康的癌症、來源不明的跨國傳染病、具備抗藥性的超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣都必須積極面對。他表示，有信心跟世界各國分享對策和經驗，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

賴清德接著說，要感謝成大醫院院長、也是恩師陳志鴻教授，在今年 3、4月，籌組「健康台灣推動聯盟」的五場分區論壇和全國論壇，共有超過1,200位全國各地醫療界的朋友，參與論壇並提供意見，他和行政院卓榮泰院長、鄭麗君副院長，也應邀全程參與全國論壇。

賴清德表示，要感謝在這個過程中，來自各領域專家的建言，成為我們520上任後推動政策的重要參考。所有寶貴的意見，也匯集在今天大家桌上的，《健康台灣推動元年建言書》，將是我們未來行動的堅實基礎。

賴清德指出，要推動「健康台灣」，也要落實 「均衡台灣」。因此，今天成立的「健康台灣推動委員會」，不只橫跨了各領域的專業，更兼顧了北中南東的區域均衡，來更加落實台灣的醫療平權。

賴清德說，要謝謝在場的9位顧問，包括北部的吳明賢院長、陳威明院長、程文俊主委、邱冠明院長、張鴻仁召集人；中部的 陳穆寬總院長；南部的林聖哲院長、余明隆校長，以及東部的林欣榮院長。因為各位的參與，讓我們更能瞭解全國各地的意見。

賴清德表示，「健康台灣」的目的，是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，並且要兼顧身心靈的健康，因此，我們的20位委員，來自各項專業領域，像是智慧醫療領域的陳適安院長、兒童精神醫療領域的高淑芬副院長、專攻長照及醫療結合的詹鼎正院長、以及新興傳染病專業的沈靜芬主任。

此外，賴清德也指出，邀請了蔡森田教授，為優化醫療及健保永續提供建言，也邀請了周慶明理事長和黃振國理事長，持續推動「大家醫計畫」，和反映基層醫療的問題。

賴清德表示，還有提出「三高一腎888防治計畫」的李貽恒理事長、兒童健康專業的倪衍玄理事長、婦女醫療領域的黃建霈秘書長，關注社區營造的洪德仁理事長，以及癌症防治領域的沈延盛院長、精神及心理醫療專業的蘇冠賓教授、流行病學專家何美鄉研究員、生醫和再生醫療專長的謝清河教授。

賴清德也說，還包括營養與全齡健康專業的郭素娥 理事長，以及推動全民運動健康促進的簡文仁副理事長，也要感謝林德文理事長的參與，為原住民族朋友的健康福祉共同努力。

另外，在政府部門，賴清德說，有國發會劉鏡清主委、教育部長鄭英耀等兩位部會首長投入，並且由衛福部長邱泰源，擔任執行秘書；健保署石崇良署長，則是擔任副執行秘書。

賴清德說，整體委員會的成員，有超過百分之80，來自民間各界，要利用這個機會，持續集結各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。

賴清德表示，今天第一次會議，衛福部將報告兩項主題：第一是「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖；第二是，「健保永續—改革與優化」。

賴清德說，明年全民健保開辦將滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，國人才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，國人對健保的滿意度都超過9成。

賴清德說，同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名65歲以上，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各方面的挑戰，會越來越大。

賴清德表示，健保的核心價值是醫療平權、全民互助。唯有健保永續，全民才能獲得更好的照顧，關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。他說，政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質，我們也期待，跟大家一起努力，讓健保永續發展，台灣醫療更平權。

同時，賴清德也向國人報告，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。

賴清德表示，在中央總預算，新增了「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境，也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。

賴清德表示，許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，明年會以公務預算50億元，撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模，也將推動「第五期國家癌症防治計畫」，並且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。

賴清德說，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。他說，上任以來，政府針對提升護理人力，以及促進民眾的心理健康，都展開計畫和方案，也啟動了「在宅急症照護試辦計畫」，提供長照和醫療的整合性服務。

賴清德表示，要再次感謝在場的各位先進參與，也要跟國人朋友報告，「健康台灣」，不是口號，已經化為我們的具體行動，這些都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實的紮紮實實的行動。

賴清德表示，相信有各位委員、顧問的支持和參與，透過廣納建言、多元對話、凝聚共識，打造「健康台灣」的行動，會更符合社會的期待，實現願景的腳步也會走得更快、更穩。

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