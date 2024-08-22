鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日召開「健康台灣推動委員」。據了解，中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓在會中，舉近日鋼琴家輕生的悲劇為例指出，心理健康與精神治療的數位轉型是現在重要的目標之一，現在許多不健康的數位環境，造成網路霸凌的現象層出不窮，造成了新型態的心理創傷；他也以國外現在所推行的「社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）」為例，許多國家目前已經訂定SEL課綱，目的就是在提升年輕學子自我效能與心理韌性。

據了解，台中榮民總醫院院長陳適安在會中提出三點建言：第一，積極發展智慧醫療，在法規上與時俱進進行調整。第二，政府主動協助地方小型醫院、地區醫院，推動智慧醫療、結合再生醫療；第三，落實分級制度，讓小型醫院、地區醫院或更小的聯合診所，都能健全經營，政府也應對此提出因應，未雨綢繆。

另外，成大醫學院附設醫院小兒感染科主任沈靜芬表示，過去他們倡議建立兒童跨部門機構，範圍涉足兒童醫療、新興傳染病、長照與偏鄉醫療、在宅服務等，讓有不同醫療需求的兒童能夠得到健全醫療協助。此外，在藥品方面，兒童藥物相較其他藥物便宜、用量少，反而因為價格或其他考量而被排除，建議政府對此提出相關政策，保障兒童用藥。

台大醫學院附設醫院副院長高淑芬認為，青少年精神醫療是迫切需要面對的挑戰，應設立相關研究機構進行研究與預防，面對已經承受傷害的孩子，也要提出後續創傷治療。環境方面，也要改善整體環境，減少歧視、霸凌，增加更多青少年運動時間。

此外，精神醫療與心理支持的中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓指出，他很認同現行政策推動擴大年輕族群心理支持方案，他以近日發生的鋼琴家輕生的悲劇為例。他強調，心理健康與精神治療的數位轉型是現在重要的目標之一，現在許多不健康的數位環境，造成網路霸凌的現象層出不窮，這樣的霸凌現象造成了新型態的心理創傷。

他表示，過去針對校園霸凌、家庭暴力等問題進行防治，而現在無所遁形的網路界線造成的新型態創傷卻很難預防；因此，推動心理健康韌性計畫是刻不容緩。他以國外現在所推行的「社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）」為例，許多國家目前已經訂定SEL課綱，目的就是在提升年輕學子自我效能與心理韌性，讓兒童、青少年建立正確的社交情緒，來因應各式型態的網路霸凌。

另外，長年致力於原住民族健康議題的台灣原住民醫學學會理事長林德文提到，原住民族健康議題「健康的不平等」，建議針對原鄉、偏鄉醫療，應該放寬「遠距醫療」的相關限制，讓更多在原鄉但有醫療需求的患者及孕產婦，能夠藉由遠距醫療事先判讀，減少山上、山下的通勤奔波時間。