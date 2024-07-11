砸550萬「斷骨增高」爆紅！　網紅千萬麥拉倫被撞爛

▲柯西奧把麥拉倫借給妹妹，卻被撞壞了。（圖／翻攝Instagram@yefersoncossio）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞網紅柯西奧（Yeferson Cossio）因為砸下7億披索（約新台幣550萬元）「斷骨增高」15公分而爆紅，最近又登上新聞版面，因為他把一輛價值30.5萬美元（將近新台幣1000萬元）的麥拉倫跑車借給妹妹，卻發生車禍撞壞了。

柯西奧在Instagram擁有1173萬粉絲，他去年接受「斷骨增高」手術，成功長高15公分，身高超過180公分，但也形容這是「世界上最痛苦的手術」。他的妹妹辛蒂亞（Cintia Cossio）則是知名模特兒，在Instagram擁有740萬粉絲。

柯西奧擁有一輛粉紅色的麥拉倫720S（McLaren 720 S），儘管非常寶貝這輛豪車，仍大方借給妹妹。未料，辛蒂亞開車時不慎與另一輛摩托車相撞，她憂心忡忡地打電話詢問哥哥，能不能多借幾天車子，但沒有吐露實情，掛掉電話後還狂飆髒話，「噢，狗X養的，他真的撞下去了。」

▲辛蒂亞也是知名模特兒。（圖／翻攝Instagram@soycintiacossio）



柯西奧起初不疑有他，直到看見妹妹PO的照片，驚覺麥拉倫「變色」，才擔心地打電話詢問，結果還被掛電話。幸好，辛蒂亞並未推卸責任，而是自費把麥拉倫送修之後，重新烤漆成螢光綠色，才又還給哥哥。

這次「麥拉倫驚魂記」的影片一出，網友們紛紛留言「我也想要這種妹妹」、「好想看麥拉倫變成金色長什麼樣」、「我能想像摩托車騎士的表情。」不過也有人懷疑，這一切都是安排好的噱頭與劇情。

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