　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

委內瑞拉本月28日舉行總統大選，結果引發巨大爭議，巴西總統魯拉和美國總統拜登今天說，委國政府必須迅速公布計票結果，以結束這個產油國面臨的危機。

白宮在聲明中表示，「兩位領導人一致認為有必要立即公布完整、透明和詳細的投票數據。」

路透社報導，雙方通話持續大約半小時，一名巴西官員表示，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）堅持兩國必須等待委國公布相關紀錄，再對這場選舉採取最終立場。

消息人士說，「這場談話表明巴西和美國立場相似，都認為公布計票結果是不可或缺的舉措。」

拜登政府表示，操縱選舉使得委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣稱成功連任的說法失去「任何可信度」，華府不排除對這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國實施新制裁。

魯拉接受巴西環球電視台（TV Globo）附屬機構訪問時說，委內瑞拉必須公布計票結果才能解決這場爭端，倘若確認是馬杜洛勝出，那麼這個結果就必須得到承認。

消息人士說，巴西利亞和白宮之間將繼續就委內瑞拉危機保持開放的溝通管道。

此外，哥倫比亞外交部長穆利優（Luis Murillo）今天也呼籲委國政府公布選舉結果，以便讓國際社會審查。

穆利優在社群平台X發布的影片中表示，「為了委內瑞拉的和平，有必要查看最終結果的所有證明，並接受全世界審查。」

哥斯大黎加外交部長蒂諾柯（Arnoldo Andre Tinoco）今天說，哥國已準備向委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）及反對派總統候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）提供政治庇護或難民身分。

蒂諾柯在一支影片中說，「我們已獲知（委國當局）對馬查多和龔薩雷斯發出逮捕令」，他已準備提供庇護和難民身分給他們及「委內瑞拉其他所有遭受政治迫害者，尤其是那些在阿根廷駐卡拉卡斯（Caracas）大使館內的難民」。

一名委內瑞拉反對派顧問說，安全部隊已兩度企圖進入位於首都卡拉卡斯的阿根廷大使館。當局發布逮捕令之後，他和另外5人自今年3月起就藏身在這座大使館內。

哥斯大黎加拒絕接受馬杜洛宣稱贏得大選的結果，稱這是一場騙局。（譯者：劉文瑜／核稿：曾依璇）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議
快訊／黃嘉千回應了！　早知「夏克立約女移工抱睡」
林子宇碧潭落水獲救！　商家和釣客曝：她在岸邊徘徊滑手機4小時
快訊／機車停一排突自燃！　市民大道8車「燒到剩骨架」
紀卜心爆買粉！1天暴增3萬　私下吐苦水截圖曝光
比創意私房淫劣！首席偷拍狼藏「知名燒烤店」　專獵少女私密處
NHK美女主播轉身「S曲線超大」！　網熬夜看奧運全醒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男看護虐殺94歲嬤！「保鮮膜裹臉」窒息死　家屬火化後才知

韓國貪心婦掃光愛心傘連傘架都A走　鄰居怒轟婦人還露出「惡魔般微笑」

「鯊魚咬斷腿」驚悚瞬間！他死命狂游仍被追上　下秒消失海平面

女在「垃圾郵件」看到中獎信以為被詐騙　一查真的中680萬元

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

車上有其他乘客　26歲女夜間搭臥鋪巴士被司機「毯子塞嘴性侵」

快訊／哈瑪斯政治領袖「遭暗殺亡」　前一天參加伊朗總統就職典禮

快訊／委內瑞拉宣布斷交秘魯！　不滿總統大選結果遭疑

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

男看護虐殺94歲嬤！「保鮮膜裹臉」窒息死　家屬火化後才知

韓國貪心婦掃光愛心傘連傘架都A走　鄰居怒轟婦人還露出「惡魔般微笑」

「鯊魚咬斷腿」驚悚瞬間！他死命狂游仍被追上　下秒消失海平面

女在「垃圾郵件」看到中獎信以為被詐騙　一查真的中680萬元

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

車上有其他乘客　26歲女夜間搭臥鋪巴士被司機「毯子塞嘴性侵」

快訊／哈瑪斯政治領袖「遭暗殺亡」　前一天參加伊朗總統就職典禮

快訊／委內瑞拉宣布斷交秘魯！　不滿總統大選結果遭疑

自燃畫面曝！市民大道機車「正中午變火球」　恐怖火焰吞噬8車

台積電跌6元收934　台股下挫24點跌破22200點

台語歌手為閃狗「火燒車險喪命」　砸百萬直接換買保時捷休旅車

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」　當下反應曝光

體操天后奧運奪金戰袍要價逾16萬　近萬顆水晶點綴閃耀巴黎

協助凱米災民重建家園　林岱樺籲中央提供30萬元無息貸款

全台淹水感測器7成無效？　水利署駁：妥善率近97％

嘉義縣災損補助加碼！50公分以上多領1萬　每戶最多可領4萬

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

國際熱門新聞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演

即／00：47日本東京都規模4.7地震

台最強高中生紐約街頭飆超跑　警掏槍攔車

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

威廉打電話狠甩凱特　她穿護士裝求復合

動物園男餵食剛出生寶寶　被河馬媽咬死

即／哈瑪斯政治領袖「遭暗殺身亡」

英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

即／委內瑞拉宣布斷交秘魯

班機剛起飛就緊急降落　竟是夫妻吵架惹禍

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

男童拒親吻！土耳其總統「當眾變臉」打巴掌

更多熱門

相關新聞

即／委內瑞拉宣布斷交秘魯

即／委內瑞拉宣布斷交秘魯

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）稍早在社群平台X聲明宣布，「委內瑞拉玻利瓦共和國政府決定根據1961年《維也納外交關係公約》第45條，與秘魯共和國斷絕外交關係。在秘魯外交部發表不了解委內瑞拉民意及我國憲法的魯莽言論之後，我們被迫做出這項決定。」

批總統「偷走大選」　委內瑞拉示威1死

批總統「偷走大選」　委內瑞拉示威1死

拜登提最高法院3改革　將修憲明定無人可豁免

拜登提最高法院3改革　將修憲明定無人可豁免

委內瑞拉總統馬杜洛勝選　贏得第3任期

委內瑞拉總統馬杜洛勝選　贏得第3任期

川普若當選　美槍枝暴力恐更失控

川普若當選　美槍枝暴力恐更失控

關鍵字：

委內瑞拉選舉魯拉拜登哥倫比亞

讀者迴響

熱門新聞

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面