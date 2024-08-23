柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金假帳風波，又有京華城等三大案纏身，相關爭議延燒多日未能止血，對此，民進黨團今（23日）受訪時建議，不如委託會計師公會等可以信任的第三方人士查核，可能還不會有那麼大風波，這是民眾黨家務事，黨團只能這樣建議。

莊瑞雄表示，這是民眾黨家務事，這個政黨比較年輕，成長過程要跟社會、支持者溝通，民眾黨是不是有什麼內部問題，站在民進黨立場也不方便評論。

莊瑞雄指出，民眾黨這次總統大選政治獻金是一團亂帳，不管是誰、如何對外說明，要得到社會充分理解非常不容易，政治獻金申報受到社會關注，民眾黨也不用內部鬥來鬥去，還是需要外部監督的力量。

莊瑞雄認為，即便柯文哲跳出來講，也不容易讓社會了解原貌，不如委託會計師公會等可以信任的第三方人士查核，可能還不會有那麼大風波，這是民眾黨家務事，黨團只能這樣建議。

至於柯文哲以前罵連勝文住帝寶，現在卻自己看豪宅？綠委林楚茵表示，柯文哲從過去哭窮到現在可能很有錢，每個人都可以去看房，但在這討論民眾黨一團亂帳的關鍵時候，實在非常敏感，只能請他們把話說清楚，而不是都不解釋然後說是綠營說的，這是全民對一個曾經的總統候選人希望了解的。