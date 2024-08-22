雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

▲明日到周日午後雷陣雨擴大，西半部、東半部山區可能有較大雨勢發生。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸不穩定，中央氣象署指出，明（23日）到周日午後雷陣雨擴大，西半部及東半部山區都有局部短暫陣雨，有較大雨勢的發生機率，下周一起高壓減弱，水氣偏多，各地午後都有大雨發生的機率，而「珊珊」颱風預估下周登陸日本，對台灣沒影響。

氣象署預報員黃恩鴻說，今天高溫炎熱，午後雷陣雨範圍較小，今天是未來一周午後雨勢最小的一天，但從明天起到周日午後雷陣雨區域擴大，西半部及東半部山區都有局部短暫陣雨，有較大雨勢發生的機率。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，下周一起高壓減弱、水氣偏多，環境越來越不穩定，下周一至下周四雲量增多，各地午後都有局部短暫雷陣雨，而且有大雨發生的機率，中南部清晨到上午則有零星短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明日到周日高溫普遍32至35度，明天也針對台北市、新北市發布高溫資訊，可能出現36度以上高溫，下周因雲量變多，高溫略為下降，普遍31至33度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻提到，颱風「珊珊」移動緩慢，維持輕颱，未來路徑朝北北西、日本方向移動，預估下周二有機會登陸影響到日本關西地區，對台沒影響，但位處大低壓帶環境，一周暫時沒有熱帶系統訊號，熱帶擾動發展到下周末再觀察。