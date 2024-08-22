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午後雷雨轟大台北　低壓逼近「雨區變廣、下最大」時間曝

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▲今日午後雷陣雨主要在大台北、東半部及山區，周末降雨區域將擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣穩定，中央氣象署指出，在周日之前，各地大致多雲到晴、高溫炎熱，今（22日）午後雷陣雨在大台北、東半部及山區，周五到周日午後雷陣雨稍微擴大，西半部往平地擴散，下周一低壓影響，午後雷陣雨區域變廣，各地都有下雨機會，且有局部性大雨。

氣象署預報員徐仲毅說，台灣附近大致上還是比較穩定的天氣型態，因為主宰的就是太平洋高壓，台灣在太平洋高壓邊緣的地方，台灣較晴朗、沒有雲，天氣穩定且高溫炎熱，仍要注意午後雷陣雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，他指出，周日前天氣比較穩定，今天午後雷陣雨主要在山區、東北部地區、大台北。周五至周日午後雷陣雨區域，西半部地區稍稍往平地擴散，不過影響還是山區比較明顯，前往山區活動留意午後天氣變化。

徐仲毅說，下周一午後雷陣雨區域比較廣，各地都有可能下雨，且有局部性大雨的發生機會，在非午後時間，尤其中南部要留意，清晨至上午有局部短暫陣雨。外島大致上多雲到晴天氣為主，下周澎湖天氣不穩定，有局部短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，徐仲毅指出，周日前高溫炎熱，各地高溫普遍32至35度，今天大台北地區、高屏近山區、花東縱谷有可能出現36度以上高溫，外島地區約31、32度，也是比較悶熱的天氣。

徐仲毅表示，目前西北太平洋上仍有些熱帶擾動，最明顯的就是離台灣東南東方大約2千多公里的颱風「珊珊」，預期會往日本方向移動，影響時間點落在下周，因此下周前往日本旅遊或公出的民眾，要注意颱風動態。

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