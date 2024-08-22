網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者許宥孺／高雄報導

楊姓鋼琴家昨(21日)不幸墜樓身亡，網傳一篇貼文，指出楊男曾受邀衛武營國家藝術文化中心合作，沒想到練了半年卻被放鳥換人。衛武營總監簡文彬今(22日)受訪時表示，對此事深感遺憾，但沒想到自己的名字會被提到，他和楊男只見過一面，雙方從未針對是否讓楊姓鋼琴家參與演出有任何討論，更遑論是取消，過程中歷經疫情所擾也有向楊男說明，不知道4年前過程，讓楊姓鋼琴家心心念念，自己也感到很沉重。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬今日受訪時表示，昨日看到新聞，對於一個生命的離開感到遺憾，不過在網路上有提到，楊姓鋼琴家和自己曾在歌曲製作上有誤會，他查了行事曆，發現在2020年1月他曾聆聽2位聲樂家試唱，其中一位聲樂家邀請楊姓鋼琴家擔任伴奏，聲樂家唱完後，楊姓鋼琴家有詢問他，是否有推薦練習歌劇的曲目，他則建議可從歌劇《杜蘭朵》練習。

▲衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／記者許宥孺翻攝）

簡文彬表示，衛武營在2019年首推出歌劇《杜蘭朵》獲得歡迎，因此原本規劃2020年下半年重新製作再次演出。由於每次演出都是4場，有2組卡司，排練工作量非常大，他樂見新秀投入歌劇伴奏，因此曾告訴楊姓鋼琴家，衛武營下半年有可能演出歌劇《杜蘭朵》，鼓勵對方可以先練一練，如果有機會，4、5月先聽一下，如果可以的話，或許可以邀請楊姓鋼琴家參加排練工作。

殊不知，2020年3月全球疫情爆發。簡文彬說，衛武營針對防疫工作推出許多方案因應，想辦法讓表演團隊維繫創作動能，當時一直在忙這些事情。直到5月底規定逐漸放寬，衛武營開始思考歌劇《杜蘭朵》如何解決，由於當時仍有入境隔離2個星期限制，在時間壓縮下，最後決定只做一組卡司2場演出，也因為排練過程被壓縮，因此只能找2019年4月曾參加排練工作的舞監、鋼琴伴奏家等工作者回來，以爭取最大工作效能。

簡文彬指出，楊姓鋼琴家在2020年6月曾透過臉書詢問他，是否有機會參加排練，當時他回覆表示抱歉，因《杜蘭朵》只有2場演出，由原來團隊、鋼琴家參與演出。當時他仍力邀楊姓鋼琴家，若有興趣可以來看排練，他還把完整排練行程表傳給楊姓鋼琴家，但楊姓鋼琴家僅回覆謝謝，但沒有再來看《杜蘭朵》排練。

▲楊姓鋼琴家直播後輕生。（圖／翻攝臉書）

簡文彬表示，事後，楊姓鋼琴家曾幾次自己出現在衛武營，不過館方都不知情，有時候楊姓鋼琴家會傳訊息告訴他，目前參加某一個活動，希望未來也有機會上台演出；也曾詢問過，是否能在一個活動讓他上台彈一首就好。不過簡文彬回覆，活動由誰演唱演奏都已安排好，實在沒有辦法。

簡文彬強調，他和楊姓鋼琴家從頭到尾只見過一次面，也就是2020年1月他幫某位聲樂家伴奏那天，雙方也從未針對楊姓鋼琴家是否參與演出有任何討論，更遑論是取消。而最後一次收到楊姓鋼琴家的訊息，是在今年4月，當時楊姓鋼琴家自述自己的狀況不是很好。

針對文章所控訴，楊姓鋼琴家練了半年卻被衛武營總監取消的說法，簡文彬說，發生不幸的事情他感到遺憾，不過在這過程中，自己的名字被提到，自己的心情也很沉重，但回想當時是疫情，大家都忙著如何度過下一天，在這過程中他也有跟楊姓鋼琴家說抱歉，表示還在處理其他事情，能否稍微等一下，不知道4年前過程，讓楊姓鋼琴家心心念念。

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