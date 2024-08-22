　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

▲▼楊姓鋼琴家直播後輕生。（圖／翻攝臉書）

▲楊姓鋼琴家直播後輕生。（圖／翻攝臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

年僅29歲的台灣新生代鋼琴家楊姓男子，2023年才在國際鋼琴大賽奪下銀賞，昨（21）日在臉書社團開直播，以「最後一次直播」為題演奏鋼琴，結束後立即傳出於土城住家墜樓身亡消息，引發譁然。律師呂秋遠就在臉書表示遺憾，並提醒父母2件事，「不論如何，都絕對、絕對不要做，否則我寧願你不婚不生，快樂餘生。」

呂秋遠今日在臉書表示，關於這件事，他看到楊男遺囑後覺得很令人難過，忍不住提醒眾父母2件事，無論如何絕對不要做。首先是「不要在孩子跟你求救的時候，對於他被傷害無動於衷」，呂秋遠指出，楊男高中時曾遭到性霸凌，但是爸媽對於他的求救，卻當作沒看見，「這對於未成年子女很傷，一輩子都不容易好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二點則是「孩子成年以後，請不要要求孩子當你的搖錢樹」，他認為，這年頭孩子要養活自己已經不容易，每個人各自安好已經足夠，「別老是想著我給他生命、把他養大，所以他的一切都該歸我所用。不要用他當人頭、當提款機、當看護。當然，也不要用豪宅逼他結婚，那是他的選擇與人生。」

他也提醒為人子女的，不要把任何證件、印鑑證明、提款卡、存摺等物品交出去給爸媽「保管」，「他們可以用這些證件去提款、借款、抵押、保證，累死我們。」呂秋遠更直呼，這年頭，被說不孝不一定是恥辱，只要對得起自己就好，「『U好』（孝順），you 要好，不是別人好，你不好。」

ET快訊
東京雷雨還要一直下！　珊珊「夾強大風雨」直撲日本
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒住宿沒大餐！約會1天「花6千塊」他傻了：40k↓怎辦　網吵翻

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

沒住宿沒大餐！約會1天「花6千塊」他傻了：40k↓怎辦　網吵翻

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

緯創三方助攻5G專網！7大AI應用導入松菸　打造「古蹟智慧園區」

俄無人機飛行員叛逃烏克蘭！　丟地雷「炸毀基地」畫面曝

Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

超愛擦地的傑克羅素犬　用力推動抹布模樣認真

生活熱門新聞

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

家人見一紙條急衝嘉基醫院　緊急捐出肝腎救2命

墾丁輸掉台人　網秒指2大關鍵：不想再去

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

LINE暱稱「男友默默改成2字」她超震驚　網炸鍋了

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台電曝1秘訣　減少冷氣耗電量

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

更多熱門

相關新聞

幾小時還在跳舞　19歲女突墜下飯店6樓陽台

幾小時還在跳舞　19歲女突墜下飯店6樓陽台

英國19歲女子艾瑪(Emma Ramsay)與朋友在西班牙伊比薩島(Ibiza)度假時，突然從飯店6樓陽台墜落，醫護人員趕到時當場宣布她已經死亡。網路上可看到，就在不幸事件發生幾小時前，她還開心與朋友跳舞拍攝短片，意外成為生前最後畫面。

網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家回應了

網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家回應了

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

關鍵字：

鋼琴家墜樓父母律師呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面