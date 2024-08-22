看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

▲楊姓鋼琴家直播後輕生。（圖／翻攝臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

年僅29歲的台灣新生代鋼琴家楊姓男子，2023年才在國際鋼琴大賽奪下銀賞，昨（21）日在臉書社團開直播，以「最後一次直播」為題演奏鋼琴，結束後立即傳出於土城住家墜樓身亡消息，引發譁然。律師呂秋遠就在臉書表示遺憾，並提醒父母2件事，「不論如何，都絕對、絕對不要做，否則我寧願你不婚不生，快樂餘生。」

呂秋遠今日在臉書表示，關於這件事，他看到楊男遺囑後覺得很令人難過，忍不住提醒眾父母2件事，無論如何絕對不要做。首先是「不要在孩子跟你求救的時候，對於他被傷害無動於衷」，呂秋遠指出，楊男高中時曾遭到性霸凌，但是爸媽對於他的求救，卻當作沒看見，「這對於未成年子女很傷，一輩子都不容易好。」

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第二點則是「孩子成年以後，請不要要求孩子當你的搖錢樹」，他認為，這年頭孩子要養活自己已經不容易，每個人各自安好已經足夠，「別老是想著我給他生命、把他養大，所以他的一切都該歸我所用。不要用他當人頭、當提款機、當看護。當然，也不要用豪宅逼他結婚，那是他的選擇與人生。」

他也提醒為人子女的，不要把任何證件、印鑑證明、提款卡、存摺等物品交出去給爸媽「保管」，「他們可以用這些證件去提款、借款、抵押、保證，累死我們。」呂秋遠更直呼，這年頭，被說不孝不一定是恥辱，只要對得起自己就好，「『U好』（孝順），you 要好，不是別人好，你不好。」